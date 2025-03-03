رعب في المنزل.. طفلة تعيش في درج سرير والدتها 3 سنوات (صورة)

كتب- أحمد الضبع:

حكمت محكمة بريطانية على أم بالسجن سبع سنوات ونصف، بعد اكتشاف أنها أخفت ابنتها في درج أسفل سريرها لأكثر من 3 سنوات.

طفلة تعيش تجربة مرعبة

ووفقًا لوكالة "PA Media"، عُثر على الطفلة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، في منزل العائلة بمنطقة شيشاير شمال غرب إنجلترا قبل عيد ميلادها الثالث، وكانت تعاني من سوء حالتها الصحية، حيث كان شعرها متشابكًا، وجلدها مغطى بالطفح الجلدي، بالإضافة إلى التشوهات الجسدية وسوء التغذية الحاد والرعب الذي شعرت به.

وفي محكمة تشيستر كراون، وصف القاضي ستيفن إيفريت الأم بأنها "خَبّأت سرًا مروّعًا"، مشيرًا إلى أن الطفلة حُرمت من الرعاية والحب والاحتياجات الأساسية.

وقال القاضي: "ما فعلته الأم يفوق كل التصورات.. كانت الطفلة معزولة تمامًا عن العالم الخارجي، دون غذاء مناسب أو تفاعل اجتماعي أو علاج طبي ضروري".

اكتشاف الطفلة بالصدفة

واكتشف الزوج الطفلة بالصدفة، حيث أن الأم كانت قد أخفتها عن شريك حياتها وأطفالها الآخرين، وعندما بدأ الشريك في المبيت بالمنزل، كانت الأم تنقل الطفلة إلى غرفة أخرى، لكنها بقيت معزولة.

وسمع الزوج صوتًا غريبًا أثناء عودته إلى المنزل، وعقب استدعاء الأقارب، وصلت خدمات الرعاية الاجتماعية لتكتشف الطفلة في الدرج، بينما بدت الأم غير مبالية ولم تُظهر أي انفعال تجاه الوضع.

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