جورجينا رودريجيز تثير الجدل بفيديو لمنزلها الجديد بعد "التوضيب".. (ما القصة؟)

جدل واسع أثارته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعدما نشرت فيديو على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، تكشف فيه عن منزلها الجديد، دون ذكر أي تفاصيل عن مكانه.

والفيديو الذي نشرته جورجينا، حمل رمزي مفتاح وقلب أخضر، دون الكشف عن مكان المنزل أو تكلفته، بحسب ديلي ميل.

وفي الفيديو يظهر المنزل خاويا دون أي قطع أثاث، ثم يبدو المنزل رائعا بعدما أصبح جاهزا للمعيشة، ليثير تساؤلات المتابعين لعارضة الأزياء.

والفيديو الذي كانت مدته 12 ثانية فقط، انتشر بسرعة البرق ليحصد حتى الآن أكثر من 37 مليون مشاهدة على انستجرام، مع أكثر من مليون إعجاب- حتى كتابة هذه السطور.

وتنوعت التعليقات بين المتابعين، نحو الإشادة بتصميم المنزل، وكذلك السؤال عن تكلفة هذه التحفة المعمارية المميزة لعارضة الأزياء، مع انتقادات البعض حول استعراض المنزل الضخم رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.

وعلق أحد الأشخاص قائلا: "كم عائلة يمكن أن تعيش بكرامة بهذا المبلغ؟"، فيما قال آخر: "هذا نتاج العمل الشاق".

بينما تابع ثالث: " في الاول افتكرت في طفل جديد"، وأضاف رابع: " بحب الحياة البسيطة مثلها".