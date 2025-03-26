ظاهرة فلكية جديدة تؤثر على مواليد هذه الأبراج - تغير حياتهم

كتبت - آلاء نبيل :

عادة ما تؤثر الأحداث الفلكية على مواليد بعض الأبراج بالسلب أو الإيجاب، مثل ظهور كوكب المشتري، الذي يدعم بعض الأبراج أكثر من غيرها، وينعكس ظهوره بشكل سلبي على أبراج أخرى.

وذلك ما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أكثر الأبراج المدعومة من ظهور المشتري.

الأبراج الهوائية

مثل الجوزاء والميزان والدلو، هذا التأثير يعزز التفكير السريع والقدرة على التواصل بذكاء، ما يمنح مواليد هذه الأبراج فرصًا جديدة على الصعيد الاجتماعي والمهني، و الجوزاء، كونه المستضيف للمشتري، قد يشعر بنشاط عقلي كبير، لكن عليه تجنب التشتت، الميزان والدلو سيستفيدون من اتصالات مثمرة واتخاذ قرارات جريئة ومربحة.

الأبراج النارية

ومنها الحمل، والأسد، والقوس سيشعر مواليد هذه الأبراج بحماس متزايد وقدرة على تحقيق إنجازات سريعة، الحمل والأسد سيحصل على فرصة عمل جديدة، أما القوس، رغم أن المشتري هو كوكبه الحاكم لكنه في موضع ضعيف، فقد يحتاج للتروي قبل اتخاذ قرارات مصيرية، حتى لا يؤثر على استفادته.

الأبراج التي قد تواجه بعض التحديات

الأبراج المائية

مثل السرطان، والعقرب، والحوت التأثير هنا قد يجلب توترًا عاطفيًا أو حالة من الارتباك في اتخاذ القرارات، حيث يجد مواليد برج السرطان صعوبة في التأقلم مع التغييرات المفاجئة، والعقرب قد يشعر بصراع بين مشاعره وعقله، بينما قد يتعرض الحوت لسوء فهم في محيطه.

الأبراج الترابية

مثل الثور، والعذراء، والجدي يشعر مواليد هذه الأبراج بعدم الاستقرار أو الحيرة في قراراتهم العملية والمالية، حيث يعاني مواليد برج الثورمن تقلبات في التخطيط المالي، والعذراء قد يجد نفسه أمام سيل من المعلومات التي تصعب عليه التركيز بها ما يعرضه للمخاطر على الصعيد المهني، أما الجدي فقد يشعر بتضارب بين مسؤولياته المهنية وحياته الشخصية.

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