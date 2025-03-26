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طاقة القدر من نصيبه.. هذا البرج سيحقق ازدهار مالي وعاطفي

09:30 م الأربعاء 26 مارس 2025

أبراج فلكية

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كتبت- شيماء مرسي

كشف موقع "hindustantimes" أن مواليد برج الحوت سيكونوا الأكثر حظا خلال شهر مارس، حيث يستطيع مواليده تحقيق ازدهار مالي وعاطفي خلال هذا الشهر.

-بعد فترة من الصعوبات المالية، تبدو الأوضاع في طريقها للتحسن، حيث يشهد مواليد هذا البرج انفراجة مالية قريبة.

-سيشهد مواليد برج الحوت تحولا إيجابيا على الصعيد المهني والعاطفي.

-لتحقيق النمو المالي والمهني، يجب أن تعمل على تطوير نفسك من الداخل.

-يتمتع مواليد برج الحوت بحظ كبير في الحياة العاطفية خلال شهر مارس.

يحظى مواليد الحوت بفرص مميزة على الصعيد الاجتماعي والمهني، بالإضافة إلى نجاح بعض المشاريع الخاصة.


صفات مواليد برج الحوت:

-الحساسية العالية.

-الحفاظ على مشاعر الآخرين.

-الرومانسية والكرم.

-الهدوء.

-الكسل.

-الغموض.

-حب العزلة.

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