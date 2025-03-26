تعرف على أقوى 5 أنواع فلفل حار في العالم

يُعرف الفلفل الحار بمذاقه الحارق الذي يضيف نكهة مميزة للأطعمة، ولكن بعض أنواعه تتجاوز حدود المذاق لتصبح خطيرة على الصحة.

إليك قائمة بأقوى 5 أنواع فلفل حار في العالم، وفقًا لـ timesofindia.

فلفل كارولينا ريبر (Carolina Reaper):

يُعتبر فلفل كارولينا ريبر حامل لقب "أحر فلفل في العالم" في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يبلغ متوسط حرارته حوالي 1.6 مليون وحدة سكوفيل، وقد يصل إلى 2.2 مليون وحدة.

يتميز بمذاق فاكهي وحلو، ولكنه حار للغاية لدرجة أنه قد يسبب حروقًا في الفم والحلق.

فلفل ترينيداد موروجا سكوربيون (Trinidad Moruga Scorpion):

يُعد فلفل ترينيداد موروجا سكوربيون أحد أشد أنواع الفلفل حرارة في العالم، يبلغ متوسط حرارته حوالي 1.2 مليون وحدة سكوفيل، وقد يصل إلى 2 مليون وحدة.

يتميز بمذاق فاكهي وحلو، ولكنه حار للغاية لدرجة أنه قد يسبب الغثيان والقيء.

فلفل 7 بوت دوغلا (7 Pot Douglah):

يُعد فلفل 7 بوت دوغلا أحد أندر أنواع الفلفل الحار في العالم، يبلغ متوسط حرارته حوالي 1.8 مليون وحدة سكوفيل.

يتميز بلونه البني ومذاقه الحلو والمدخن.

فلفل 7 بوت بريمو (7 Pot Primo):

يُعد فلفل 7 بوت بريمو أحد أنواع فلفل 7 بوت الحارقة، يبلغ متوسط حرارته حوالي 1.4 مليون وحدة سكوفيل.

يتميز بشكله الفريد الذي يشبه الذيل.

فلفل بوت جولوكيا (Bhut Jolokia):

يُعرف أيضًا باسم فلفل الشبح، وهو أحد أشهر أنواع الفلفل الحار في العالم، يبلغ متوسط حرارته حوالي 1 مليون وحدة سكوفيل.

يتميز بمذاق فاكهي وحلو، ولكنه حار للغاية لدرجة أنه قد يسبب التعرق الشديد.

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