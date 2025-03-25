7 علامات خفية تكشف خيانة زوجك

كتبت- أسماء مرسي:

الخيانة الزوجية من أكثر التجارب المؤلمة التي قد تواجهها المرأة في حياتها الزوجية، حيث تُحدث شرخًا عميقًا في الثقة بين الشريكين. غالبًا ما تسبق الخيانة علامات وإشارات يمكن للزوجة ملاحظتها والتعامل معها بحكمة.

يميل الزوج إلى تجنب الحديث عن مشاعره وحبه وتقديره لزوجته، سواء بالكلمات أو الأفعال، كما يصبح أقل اهتماما بمشاركة تفاصيل يومه معها، وفقا لموقع "wikihow".

قضاء وقت أطول خارج المنزل

إذا لاحظت زيادة مفاجئة في الوقت الذي يقضيه شريكك خارج المنزل دون وجود سبب واضح، فهذا أمر غير طبيعي يجب الانتباه إليه.

التقلبات المزاجية

قد يصبح الطرف الآخر متقلب المزاج، وقد يظهر عليه علامات التوتر أو القلق بسبب الكذب المتكرر.

الاهتمام المفاجئ بالمظهر

إذا بدأ زوجك فجأة في الاهتمام بمظهره بشكل مفرط، مثل ممارسة الرياضة أو شراء ملابس جديدة، فقد يكون ذلك علامة على أنه يحاول جذب انتباه شخص آخر.

السرية في استخدام الهاتف

يصبح زوجك أيضا شديد الحذر بشأن استخدام هاتفه، ويقوم بإخفائه أو حذف الرسائل والاتصالات بشكل متكرر.

الشعور بالذنب

يظهر على شريك حياتك علامات الشعور بالذنب، مثل تجنب النظر إليكِ أو التصرف بلطف مفرط.

نقص مفاجئ في المال

إذا لاحظتِ نقصا غير مبرر في المال، أو عمليات بنكية متكررة لا تتناسب مع نمط الإنفاق المعتاد، فهذا يدل على أن زوجك ينفق المال على سيدة أخرى.

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