كيف تحمي نفسك من طاقة الحسد؟

كتبت- أسماء مرسي:

ذكرت خبيرة طاقة المكان، سونيا الحبال، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، مجموعة من النصائح للحماية من طاقة الحسد، وتشمل:

قراءة الأذكار

الأذكار حصن المسلم من كل شر، وتساعد على تحصين النفس والمنزل من الطاقة السلبية.

تناول 3 تمرات صباحا

للتمر فوائد صحية وطاقية، ويُسهم تناوله صباحًا في تحصين الجسم من الطاقة السلبية.

تجنب ارتداء العين الزرقاء

بالرغم من اعتقاد البعض بأنها تحمي من الحسد، إلا أنها قد تجلب الحسد لأنها تمتص عين الحاسدين، وبالتالي تصبح محملة بالطاقة السلبية.

ممارسة اليوجا

يؤدي ممارسة اليوجا إلى الاسترخاء والتخلص من الطاقة السلبية، وتعزيز الطاقة الإيجابية في الجسم.

تنظيف المنزل

يساعد تنظيف المنزل على التخلص من طاقة الحاسدين وتنقية الأجواء.

التحلي بالإيجابية

الإيجابية تجذب الطاقة الإيجابية وتبعد الطاقة السلبية.

كسر "قلة" فخارية

إذا دخل شخص حاسد إلى منزلك، يمكنك كسر "قلة" فخارية بمجرد خروجه، لأن الفخار يمتص الطاقة السلبية ويمنحك طاقة إيجابية.

ولفتت خبيرة طاقة المكان إلى أن الحسد هو شعور داخلي بالاستياء تجاه نعمة أو ميزة يتمتع بها الآخرون، كما إنه طاقة سلبية تؤثر على المحسود، وقد تظهر علامات تدل على وجود شخص حاسد دخل منزلك، مثل كسر أدوات المنزل، سقوط برواز الحائط، انفجار الخلاط وساعة الحائط، انشقاق رخامة السفرة، وصراخ الأطفال في الليل دون سبب.

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