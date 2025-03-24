20 صورة مذهلة لـ ألطف المخلوقات على وجه الأرض- جمالها فريد

كتبت- أسماء مرسي:

عالم الحيوان موطنا للعديد من المخلوقات الرائعة واللطيفة التي تأسر قلوبنا بجمالها وسلوكها الفريد.

فيما يلي، إليكم ألطف المخلوقات في العالم التي تتميز بلطفها وجمالها، وفقا لموقعي "sciencefocus" و"discoverwildlife".

ثعلب الفنك

في صحاري شمال أفريقيا، يعيش أصغر أنواع الثعالب على وجه الأرض، ثعلب الفنك، ويتميز هذا المخلوق بجماله وأناقته، ويُعتبر رمزا لللذكاء، كما تساعد آذانه الكبيرة على تبريد جسمه في حرارة الصحراء، ويعيش في جحور عميقة، ولا يخرج للصيد إلا ليلا، ليحمي نفسه من حرارة الشمس الحارقة.

بطريق آديلي

في القارة القطبية الجنوبية، يعيش بطريق آديلي، الذي يتميز بمظهره اللطيف، ولكنه يخفي وراءه قوة وشجاعة.

هذا الطائر الصغير هو صياد ماهر، ويمكنه أن يكون عدوانيا عند الدفاع عن نفسه أو عن صغاره.

القطة ذات البقع الصدئة

تُعد القطة ذات البقع الصدئة واحدة من أصغر أنواع القطط في العالم، وتتميز بجمال مظهرها، ويبلغ وزنها حوالي 1 كجم فقط، وتعيش في الغابات الكثيفة في الهند وسريلانكا ونيبال.

الباندا العملاقة

تعيش الباندا العملاقة في الصين، وتُعد رمزا للحفاظ على الحياة البرية، وتشتهر بكونها واحدة من ألطف الحيوانات على وجه الأرض، بجسدها الضخم وطبيعتها الهادئة، تأسر قلوب الكثير من الأشخاص.

طائر السكر

في أستراليا وغينيا الجديدة، يعيش طائر السكر، وهو حيوان صغير يتميز بقدرته على الطيران لمسافات طويلة، كما يحب تناول الأطعمة السكرية، ويعيش في أعالي الأشجار، بعيدا عن المخاطر.

وتساعده عيونه الكبيرة على الرؤية في الظلام، حيث إنه حيوان ليلي، ويعيش في مستعمرات اجتماعية كبيرة.

الباندا الحمراء

تشبه الباندا الحمراء الدببة، ولكنها أصغر حجمًا، وهي حيوانات ليلية، تتغذى على الخيزران والفواكه والمكسرات والبيض، كما أنها تتميز بذيل كثيف ووجه جميل.

عثة القيقب الوردية

عثة القيقب الوردية تستحق لقب ألطف المخلوقات على وجه الأرض، إذ تتميز بألوانها الوردية والصفراء الزاهية، وتعيش في شرق الولايات المتحدة وكندا.

و تتغذى عثة القيقب الوردية على أوراق شجرة القيقب، وتضع بيضها عليها.