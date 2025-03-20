النصب باسم "مدفع رمضان".. كيف تكشف الـ200 ألف جنيه الوهمية؟

تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات النصب التي تستهدف المواطنين من خلال استغلال أسماء الشخصيات الشهيرة وبرامجهم، فقد كشف الفنان محمد رمضان عن أسلوب جديد للاحتيال باسم برنامجه التلفزيوني "مدفع رمضان"، الذي يقدم جوائز مالية للجمهور.

وأوضح رمضان أن المحتالين يقومون بتسجيل صوت له خلال مكالماته مع الفائزين في برنامجه، ثم يجرون اتصالاً بالضحايا ويزعمون فوزهم بمبلغ 200 ألف جنيه، ليطلبوا منهم بعدها تقديم بيانات شخصية مثل الحسابات البنكية.

وقالت الدكتورة منى عيد، خبيرة التحقق من الأخبار الزائفة، إنّ المحتالين يعتمدون على أساليب للإقناع مثل استخدام الإلحاح والترغيب، كمطالبة الضحية بإرسال بيانات الحساب البنكي أو تصوير الفيزا بشكل فوري للحصول على الجائزة.

وأضافت "عيد" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الاتصال الحقيقي الخاص ببرنامج مدفع رمضان يتم عبر أرقام "أرضية" تابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، وليس من خطوط الهاتف المحمول.

وأوضحت الدكتورة منى عيد أنه من الضروري على المتلقي التأكد من هوية المتصل، من خلال طلب دليل إثبات شخصية أو التأكد من ظهور محمد رمضان على الهواء مباشرة عبر التلفزيون خلال المكالمة.

كما شددت على ضرورة تجنب تقديم أي معلومات شخصية أو بيانات بنكية عبر الهاتف، حتى لو كانت الجائزة تبدو حقيقية، مشيرة إلى أن الجوائز الحقيقية في البرامج يتم تسليمها وفق إجراءات واضحة ومحددة.

ونوهت إلى أنه حتى في حال طلب البرنامج من الفائزين استلام الجوائز في مكان معين، يجب أن يكون هذا المكان داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لأن أي محاولة لإخراج الفائز من هذا المكان قد تكون تهدف إلى سرقته.

كما قدمت منى عيد بعض الأدوات التي يمكن استخدامها للتحقق من هوية المتصل، مثل تطبيقات "Get Contact" و"Mr. Number" و"Monimaster"، التي تساعد في الكشف عن أرقام المتصلين ومنع الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.

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