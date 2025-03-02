سعرها تخطى 4 ملايين جنيه.. "ماسة" تغير حياة رجل غارق في الديون

كتب – سيد متولي

تغيرت حياة رجل هندي بشكل كامل بعد أن عثر على ماسة تبلغ قيمتها 78 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 4 ملايين جنيه مصري.

وبحسب صحيفة مترو، فإن الأمر كان بمثابة صدمة بالنسبة لراجو جوند، البالغ من العمر 40 عاما، والذي لا يكسب سوى 3 جنيهات إسترلينية في اليوم، إذ عثر على الماسة المميزة في ولاية ماديا براديش في الهند، عندما كان يحفر بحثا عن الذهب مع شقيقه.

انطلق الرجلان مسرعين إلى منزلهما على دراجتهما لاصطحاب والدتهما إلى مكتب الماس المحلي لتقييم الألماسة؛ وكانت تزن 19.22 قيراطًا.

"لقد بدأ قلبي ينبض بقوة للحظة، ولكنني عرفت على الفور أن هذا الماس عندما واصلت مسح التراب عليه بينما استمر الماس في اللمعان بشكل ساطع"، كما قال.

ومن المرجح أن تباع هذه الماسة بمبلغ نحو (74 ألف جنيه إسترليني)، ما يعادل أكثر من 4 ملايين جنيه مصرين في مزاد حكومي، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للعامل الذي يقضي أيامه في أداء وظائف غريبة من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويمثل هذا الرقم مبلغا هائلا بالنسبة إلى راجو الذي يقضي أيامه في القيام بوظائف مختلفة لتلبية حاجاته الأساسية، مثل الحقول، مناجم الماس في ماديا براديش، أو كسائق جرار لمزارع غني.

ومن المؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها شخص ما شيئًا ذا قيمة في هذا الجزء من الهند.

ينحدر الباحثون عن الماس إلى بانّا، وهي المنطقة التي يطلق عليها أحيانًا "وعاء الماس في الهند"، منذ عقود من الزمن.

وتسمح شركة التنمية المعدنية الوطنية التابعة للحكومة، للناس باستئجار الأراضي والمناجم الضحلة مقابل بضع مئات من الروبيات، أو حوالي 8 جنيهات إسترلينية، للحصول على فرصة لجمع ثروة هائلة.

كان راجو يبحث عن الماس لمدة 10 سنوات، حيث قام بحفر منجم في كريشنا كاليانبور كان والده قد استأجره منذ شهرين.

وأنشأ راجو حسابا مصرفيا، ويأمل في استخدام أموال الماس لسداد ديونه التي تقدر بـ6 آلاف دولار، وهو أمر لو عمل كل يوم، لكان سيستغرق أكثر من أربع سنوات لسداده، لكنه حتى الآن لم يقبض شيئا بانتظار المزاد الحكومي العلني، حيث تأخذ الدولة نسبة 11% كضريبة ويستلم راجو الباقي.

وبعد سداد الدين، قال راجو إنه سيقسم المال بين عائلته، التي تضم والديه وزوجته وسبعة أطفال وعائلتي أخيه وأخته الأصغر سنا.

وأضاف: "بعد ذلك سنستثمر في تعليم جميع الأطفال، وسنبني المنازل، وسنشتري بعض الأراضي وربما جرارًا".

ظنًا منه أن الحظ كان إلى جانبه، خرج راجو إلى المناجم بأدواته في صباح اليوم التالي على أمل رؤية ماسة أخرى في التراب، "سنعمل جاهدين للعثور على المزيد منها"، قال الشقيقان.

اقرأ أيضا:

سم قاتل.. مشروب يسبب زيادة الأنسولين وتصلب الشرايين والنوبات القلبية

عدو خفي للكلى والضغط والكبد والكوليسترول.. احذر وضع هذا الطعام على مائدة الإفطار

5 أطعمة احذر تناولها بعد شرب القهوة في رمضان

ما الذي يفعله تناول طبق" فول بالبيض" على السحور؟

تدمر قلبك وترفع السكر وتسبب جفاف.. 5 مشروبات احذر كسر الصيام عليها