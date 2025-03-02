اشتكى من رائحة كريهة لمدة عامين.. لن تتوقع ما وجده طفل في أنفه

اشتكى من رائحة كريهة لمدة عامين.. لن تتوقع ما وجده

كتب – سيد متولي

ظل طفل صيني، يبلغ من العمر 7 سنوات، يشكو من رائحة كريهة غامضة، لمدة عامين، قبل أن يكتشف وجود مسمار معدني عالق في فتحة أنفه اليسرى.

كان الصبي ،الذي لم يُكشف عن اسمه، من مدينة جياوزو بمقاطعة خنان الصينية يخبر والديه منذ عامين على الأقل أنه يشتم رائحة كريهة، لكنهما لم يتمكنا قط من تحديد ماهيتها، بحسب odditycentral.

ولم يتمكن الطفل البالغ من العمر 7 سنوات من وصف الرائحة، لذا تجاهلا لفترة طويلة ادعاءاته باعتبارها مجرد خيال، ومع ذلك، أصبحت شكواه أكثر تكرارًا في الأسابيع الأخيرة، لذا قررا اصطحابه إلى الطبيب.

وكشف فحص منخري الصبي عن وجود كتلة سوداء غامضة في أنفه، وهو ما تم تأكيده لاحقًا من خلال فحص بالأشعة المقطعية لرأسه.

لم يتمكن الأطباء من تحديد الجسم الغريب الذي استقر في أنف الصبي، وكان مرتفعًا جدًا في تجويف أنفه لدرجة أنهم شعروا بالقلق من أنهم قد يتسببون في أضرار جسيمة أثناء محاولتهم إخراجه، لم يكن تركه في أنف الصبي خيارًا أيضًا، حيث بدا محاطًا بالصديد، ولا شك أنه ناتج عن عدوى.

وبعد التشاور مع والديه وطلب موافقتهما، قرر أخصائي الأنف والأذن والحنجرة إجراء عملية جراحية للصبي.

وحاول الطبيب استخدام ثلاث أدوات مختلفة قبل أن يتمكن أخيرًا من إخراج الجسم الغريب الأسود من أنف الصبي، وكان مغطى بعدة طبقات من إفرازات الأنف والصديد الجاف، لذلك لم يعرف أحد في البداية ما هو، ولكن بعد تنظيفه، أدرك الأطباء أنه مسمار معدني.

وقال متحدث باسم المستشفى: "نظرًا لأن الجسم ظل عالقًا في تجويف الأنف لفترة طويلة، كان من المستحيل معرفة ماهيته في البداية، وبعد التنظيف الدقيق، اكتشفنا أنه كان مسمارا معدنيا".

وتعافى الطفل البالغ من العمر 7 سنوات تمامًا، ولم يعد يشعر بالرائحة الكريهة التي كان يشكو منها لفترة طويلة.

وحذر الأطباء من أن الأجسام العالقة في أنوف الأطفال ليست نادرة، مشيرين إلى أن أعراضًا مثل نتف الأنف بشكل غير طبيعي، وإفرازات أنفية سميكة ذات رائحة غريبة لا ينبغي أن يتجاهلها الآباء، ومع ذلك، يعترفون بأن مثل هذه الأجسام عادة ما يتم اكتشافها في غضون ساعات أو أيام بعد انغماسها.

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