الأحد 02 مارس 2025

02:00 م الأحد 02 مارس 2025

خير أم شر.. ما تفسير رؤية الموز في المنام

كتبت- شيماء مرسي

كشفت مفسرة الأحلام حنان الجندي عبر فيديو خلال قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب" عن تفسير حلم تناول الموز في المنام.

وقالت حنان: "من أجمل الأحلام هي رؤية الفواكه في المنام خاصة الموز".

وتابعت مفسرة الأحلام: "رؤية الموز في المنام تدل على الخير والبركة".

وأضافت: "إذا رأى الحالم في المنام فاكهة الموز فهذا يعني رزق وفير وأموال كثيرة وسعادة والذرية الصالحة".

وأوضحت: "رؤية الموز في كثير من الأحيان للإناث تعني الراحة والزواج من رجل ثري وميسور الحال".

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