خير أم شر.. ما تفسير رؤية الموز في المنام
كتبت- شيماء مرسي
كشفت مفسرة الأحلام حنان الجندي عبر فيديو خلال قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب" عن تفسير حلم تناول الموز في المنام.
وقالت حنان: "من أجمل الأحلام هي رؤية الفواكه في المنام خاصة الموز".
وتابعت مفسرة الأحلام: "رؤية الموز في المنام تدل على الخير والبركة".
وأضافت: "إذا رأى الحالم في المنام فاكهة الموز فهذا يعني رزق وفير وأموال كثيرة وسعادة والذرية الصالحة".
وأوضحت: "رؤية الموز في كثير من الأحيان للإناث تعني الراحة والزواج من رجل ثري وميسور الحال".
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