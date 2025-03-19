حزر فزر.. ما السر وراء وضع الحجارة الصغيرة والحصى أسفل مسارات القطار؟

كتبت- أسماء مرسي:

القطار من أهم وسائل النقل في العالم، ولكن، هل تساءلت يوما عن سبب وجود تلك الحجارة الصغيرة والحصى على طول مسارات السكك الحديدية؟

هذه الحجارة، التي تُعرف بـ "حصى المسارات"، ليست مجرد زينة، بل تؤدي دورا حيويا في سلامة وكفاءة السكك الحديدية، وفقا لموقعي "indiatoday" و"news18".

ما هو حصى السكك الحديدية؟

هو مصطلح شامل للأحجار المكسرة التي تُوضع على مسارات السكك الحديدية، والتي تُشكل قاعدة متينة للمسار، وأرضية عوارض السكك الحديدية التي تُستخدم للحفاظ على استقامة المسارات والمسافات بينها بشكل صحيح.

وعوارض السكك الحديدية هي قطع الدعم المستطيلة التي تُثبت بشكل عمودي على المسارات، وتُعرف أيضا بربط السكك الحديدية.

أهمية الحجارة الصغيرة وحصى السكك الحديدية:

تثبيت المسارات

نظرا لثقل القطارات والاهتزازات الشديدة التي تُحدثها، يعمل حصى المسارات على تثبيت القضبان بإحكام ومنعها من الحركة أو الاهتزاز المفرط، ما يقلل من خطر وقوع الحوادث ويحمي المنشآت المجاورة من التلف.

منع نمو النباتات

تمنع الحجارة الصغيرة نمو النباتات على طول المسارات، ما يحافظ على استقرار التربة ويمنع تدهورها.

تصريف المياه

يسمح وجود الحصى بتصريف المياه بشكل فعال، ما يمنع تجمعها على المسارات ويحافظ على سلامة القضبان والعوارض.

دعم العوارض

تُوفر الحجارة أيضا قاعدة ثابتة لعوارض السكك الحديدية، ما يضمن توزيع وزن القطار بالتساوي وتقليل الضغط على القضبان.



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