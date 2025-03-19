واقعة صادمة.. صورة تنتهي بكارثة على متن قطار وهذا ما حدث

واقعة صادمة شهدتها سريلانكا، تمثلت في إصابة سائحة من الصين بجروح خطيرة بعد تصرف غريب منها لالتقاط الصور، حيث أخرجت جسدها من قطار متحرك.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج، أن جدار نفق ضرب رأس السيدة البالغة من العمر 35 عاما، ما تسبب في سقوطها بشكل مأساوي.

ووقع الحادث عندما سافرت المرأة من نانو أويا إلى بادولا بسريلانكا، وجرى نقلها إلى مستشفى هابوتالي الإقليمي لتلقي العلاج، قبل نقلها إلى مستشفيين آخرين لتلقي رعاية خاصة، ولا تزال في حالة حرجة.

ونصحت استشارة نشرت على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في سريلانكا، السائحين الذين يسافرون بالقطار بالبقاء بعيدا عن الأبواب، وتجنب الانحناء خارج العربة من أجل سلامتهم، إذ أن القطارات السريلانكية تمر عبر التقاطعات والمسارات دون حواجز حماية، فلا ينبغي للناس أن ينتظروا لالتقاط الصور لتجنب الحوادث.



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