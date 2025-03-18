كيف تكتشف النرجسي وتتعامل معه؟.. 8 علامات تفضح شخصيته

اضطراب الشخصية النرجسية هو مرض نفسي يصيب بعض الأشخاص ويجعلهم يرغبون في الاهتمام من الجميع، ويعشقون الشعور بإعجاب الآخرين لهم، ويسعون لذلك طوال الوقت، كما أن لديهم إحساس دائم بأنهم أفضل من كل من حولهم، كما أنهم في سبيل ذلك لا يكترثون أبدا لمشاعر الآخرين أو رغباتهم فهم لا يروا إلا أنفسهم فقط.

وقد تكون الشخصية النرجسية مؤذية أحيانا لمن حولها، وتمارس الضغوط النفسية على كل من هم في دائرة علاقاته دون الشعور بأنه يفعل ذلك، ولذلك فإن الكثير من العلاقات تكون مرهقة جدا مع النرجسيين، ولكن هناك بعض العلامات التي تظهر على النرجسي وتكشف حقيقته، والتي يمكن من خلال ملاحظتها اتخاذ الطرق المناسبة للتعامل معهم، وسنوضح هذه العلامات تاليا بحسب ما ذكره موقع clevelandclinic.

1- الشعور المتضخم بأهمية الذات غالبا ما يتباهى النرجسي بنفسه وإنجازاته التي قد تكون وهمية ولا وجود لها أمام الآخرين.

2- الخيالات حول الامتلاك أو الاستحقاقغالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية النرجسية "انشغال بخيالات النجاح غير المحدود، أو القوة، أو التألق، أو الجمال، أو الحب المثالي". ربما حلم معظمنا بالثراء، أو الشهرة، أو النفوذ، أو الحب، أو الموهبة. ولكن في حالة اضطراب الشخصية النرجسية، فإن هذه التخيلات هي آليات دفاعية.

3- الشعور بالتفوق الذاتي

يميل الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية النرجسية إلى الاعتقاد بأنهم فريدون ومميزون للغاية لدرجة أن معظم الناس لا يستطيعون فهمهم. وهذا يؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية لأنهم يشعرون بأن الأشخاص أو المؤسسات المتميزة للغاية فقط هي الجديرة بالارتباط بهم.

4- البحث عن الإعجاب

على الرغم من أن الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية النرجسية قد لا يظهرون ذلك، إلا أنهم غالبًا ما يعانون من مشاعر شديدة من عدم الكفاءة والشك الذاتي والفراغ والقلق بشأن كيفية تصورهم. يحفزهم هذا القلق على السعي للحصول على موافقة الآخرين ومدحهم. كجزء من جهودهم لحماية صورتهم الذاتية، قد يبحثون عن المجاملات، ويكونون عدائيون تجاه النقد البناء وينخرطون في سلوكيات البحث عن الإهتمام.

5- الاستغلال

من الشائع أن يستغل الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية النرجسية الآخرين لأسباب أنانية، وفي بعض الأحيان، يستخدمون الناس عن قصد، ولكن يمكن أن يكون ذلك أيضًا شيئًا لا شعوريًا.

6- الافتقار إلى التعاطف

المصابون باضطراب الشخصية النرجسية يعانون من صعوبة الاستماع للآخرين لأنهم لا يميلون بطبيعتهم إلى الاهتمام بالأشخاص من حولهم. وبعضهم لا يستطيع أو لا يريد التعرف على مشاعر الآخرين وفهمها والاستجابة لها بشكل مناسب، وقد يؤدي الافتقار إلى التعاطف إلى دفع الشخص المصاب باضطراب الشخصية النرجسية إلى قول وفعل أشياء مؤذية للغاية.

7- الحسد

الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية النرجسية، قد يحسدون من حولهم. فهم يقضون الكثير من الوقت في الرغبة في الحصول على ما يملكه الآخرون. ولأنهم يعتقدون أنهم يستحقون أكثر من أي شخص آخر، فقد يقللون من شأن نجاحات الآخرين أو يقللون من شأنها، وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يفترض الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية النرجسية أن الآخرين يحسدونهم على نجاحاتهم - سواء كانت هذه النجاحات حقيقية أو متخيلة.

8- الغطرسة

قد يتصرف الشخص المصاب باضطراب الشخصية النرجسية باستعلاء أو غطرسة أو حتى ازدراء للأشخاص من حوله.

وفيما يخص كيفية التعامل مع الشخص النرجسي يقول موقع healthline أنه عليك اتباع النصائح التالية:

1- ثقِّف نفسك بشأن اضطراب الشخصية النرجسيةغالبًا ما يصف الناس شخصًا يتمتع بشخصية نرجسية بأنه ساحر ومحبوب، مما قد يجعل من السهل التغاضي عن بعض سلوكياته الأخرى الأكثر ضررًا، ومع ذلك، من المهم أن تتعرف على علامات اضطراب الشخصية النرجسية حتى يسهل التعامل معها، من خلال فهم نقاط القوة والضعف لدى الشخص بشكل أفضل حتى تكون مستعدًا للتغلب على أي تحديات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في تعلم قبوله كما هو وتحديد توقعات أكثر واقعية بشأن علاقتك.

2- بناء احترامك لذاتك

بناء احترام ذات صحي يمكن أن يجعل التعامل مع بعض السلوكيات الضارة المحتملة التي قد تواجهها مع شخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية أو الميول النرجسية أسهل كثيرًا، كما أنه سيساعدك على وضع حدود واضحة، وأن تكون حازمًا، وتدافع عن نفسك، وكلها أمور أساسية للحفاظ على علاقة مع شخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية.

3- دافع عن نفسك

في بعض الأحيان قد يقتحم الشخص النرجسي حدودك ويتجاوز في بعض السلوكيات أو المواقف والكلمات، اذا حدث ذلك عليك الدفاع عن نفسك بهدوء وروية دون أن تبدي شعورا بالانزعاج، وعليك تحديد ما ترفضه وإخبار النرجسي به.

4- فرض حدود واضحة

لا تحاول تغيير الشخص النرجسي وجعله أفضل فهذا صعب للغاية، ولكن عليك وضع حدود واضحة لنفسك دون اللجوء للغة التهديدات أو الإنذارات.

5- ممارسة المهارات اللازمة للحفاظ على الهدوء

قد تساعدك ممارسة مهارات مثل التنفس العميق أو اليوجا أو التأمل على البقاء هادئًا وتجنب رد الفعل عند التعامل مع شخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية أو الميول النرجسية.

6-ابحث عن دعم

إذا لم تستطع تجنب الشخص النرجسي أو اخراجه من حياتك فعليك إحاطة نفسك بأصدقاء آخرين وعلاقات أخرى تقدم لك الدعم النفسي اللازم.

7- الإصرار على اتخاذ الإجراءات الفورية، وليس الوعود

يجيد العديد من الأشخاص ذوي الشخصية النرجسية تقديم الوعود. فقد يعدون بفعل ما تريد، أو عدم فعل الشيء الذي تكرهه، أو يعدون بفعله بشكل أفضل، وفي الكثير من الأحيان، يكونون صادقين أيضًا بشأن هذه الوعود. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون هذه الوعود أيضًا وسيلة لتحقيق غاياتهم الخاصة، أخبرهم أنك ستلبي طلباتهم فقط بعد أن يلبّوا طلباتك.

8- اعرف متى تحتاج إلى المساعدة

قضاء الكثير من الوقت في علاقة غير سليمة مع شخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية أو ميول نرجسية قد يجعلك منهكًا عاطفيًا، فإذا كنت تعاني من أعراض القلق أو الاكتئاب أو أمراض جسدية غير مبررة، فمن المهم استشارة طبيب الرعاية الأولية أو غيره من المتخصصين في الرعاية الصحية.

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