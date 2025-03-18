أفضل الطرق للتخلص من انتشار النمل في المنزل

مشكلة انتشار النمل في المنزل من أكثر المشكلات التي تؤرق سيدات البيوت، فهو بإمكانه الوصول إلى كل المناطق بسهولة فتجده فوق الأطعمة وعلى الأرفف وفي أركان وأرجاء المنزل في مشاهد قد تكون مرعبة في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعل التخلص منه هو الشغل الشاغل لكل امرأة تعاني من هذه المشكلة.

ولذلك سنوضح بعض الطرق التي يمكن من خلالها القضاء عليه تماما بحسب موقع healthline.

1. البوراكس (رباعي بورات الصوديوم)

البوراكس، أو رباعي بورات الصوديوم، عبارة عن مادة بيضاء مسحوقة. غالبًا ما تستخدم كمنتج تنظيف أو مستحلب أو طارد للحشرات وهذه خطوات استخدامه:

ارتدِ قفازات الأمان.

اصنع محلولًا من نصف ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) من البوراكس و8 ملاعق صغيرة من السكر وكوب واحد من الماء الدافئ.

قلّب حتى يذوب السكر والبوراكس.

انقع كرات القطن في المحلول وضعها حول منزلك في المناطق التي ترى فيها النمل عادةً، وبعد الاستخدام، اغسل الحاويات جيدًا.

2. منظف الزجاج والمنظف السائل

تترك النمل وراءها أثرًا عطريًا من الفيرمونات عندما تمشي، ويعمل هذا كخريطة لمصادر الغذاء، وقد يساعد استخدام منظف الزجاج في إزالة الرائحة وردع النمل عن إعادة دخول منزلك.

إليك كيفية القيام بذلك:

اخلط رذاذ تنظيف الزجاج مع منظف سائل مثل صابون الأطباق في زجاجة رذاذ نظيفة.

رش الخليط على المناطق التي يبدو أن النمل يدخل منها أو يتجمع حولها.

بعد الرش، امسح المنطقة تاركًا بقايا خفيفة.

كرر الخطوات المذكورة أعلاه كلما لزم الأمر.

3-الفلفل الأسود أو الأحمر المطحون

يعتبر الفلفل الأسود أو الأحمر (الفلفل الحار) طاردًا طبيعيًا للنمل، حيث قد تجد الحشرات رائحته مزعجة، ولذلك رش الفلفل حول الألواح الخشبية وخلف الأجهزة.

4- النعناع

وجد مؤلفو دراسة أجريت عام 2020 أن زيت النعناع ساعد في طرد النمل الأحمر الأوروبي الغازي، ويمكنك استخدامه كرادع للنمل، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اخلط 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء في زجاجة رذاذ بلاستيكية نظيفة.

رش الخليط حول ألواح القاعدة ونوافذ منزلك.

اترك الخليط يجف وكرر العملية حسب الحاجة.

5- زيت شجرة الشايل

ثبت أن زيت شجرة الشاي يقتل الذباب بفعالية، مما قد يشير إلى أنه قد يكون رادعًا فعالًا للنمل، ولاستخدامه اتبع هذه الطريقة:

اخلط من 5 إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي العطري مع كوبين من الماء في زجاجة رذاذ بلاستيكية نظيفة.

رش الخليط حول المنزل حيث ترى النمل عادةً. بدلاً من ذلك، يمكنك تشبع كرات القطن بالخليط ووضعها حول منزلك.

إذا كانت الرائحة قوية جدًا، فحاول عمل مزيج من زيت شجرة الشاي وزيت النعناع والماء.

6- الخل الأبيض

يُعد الخل الأبيض، المتوفر في جميع محلات البقالة، وسيلة رخيصة وفعالة لقتل النمل وطرده. كما أنه عامل تنظيف طبيعي.

حاول استخدام خليط من الخل والماء بنسبة 1 إلى 1 لتنظيف الأسطح الصلبة، بما في ذلك الأرضيات وأسطح العمل، أينما يحتمل أن يتواجد النمل، قم برش الخليط عليه أو امسحه بمنشفة ورقية.

7- الماء المغلي

إذا لاحظت وجود جحور للنمل بالقرب من منزلك، اسكب الماء المغلي فيها. ستقضي هذه الطريقة بشكل فعال وفوريًا على العديد من النمل الموجود بالداخل.

8- نشا الذرة

يمكن أن يكون نشا الذرة، المتوفر في محلات البقالة، وسيلة فعالة لخنق العديد من النمل في وقت واحد، وهناك طريقتان مختلفتان لاستخدامه وهما:

الطريقة الأولى هي سكب نشا الذرة بسخاء على مجموعة النمل بأكملها وإضافة الماء في الأعلى. ستكون النتيجة العديد من النمل الميت المغلف بنشا الذرة والذي يمكنك تنظيفه بعد ذلك.

الطريقة الثانية هي تغطية النمل بنشا الذرة ثم شفطه بالمكنسة الكهربائية، مع الحرص على التخلص من كيس التفريغ المحكم الغلق في الخارج على الفور.

9-بقايا القهوة

لقد تبين أن بقايا القهوة المطحونة تطرد النمل المنزلي، لذا حاول نثر بقايا القهوة المطحونة حديثًا على الأسطح التي يمكن التخلص منها وتركها في المناطق التي يتجمع فيها النمل، مثل أوعية الحيوانات الأليفة، ويمكنك أيضًا وضع بقايا القهوة على عتبات النوافذ، قد تفقد بقايا القهوة قوتها بمجرد جفافها، لذا تأكد من تغييرها كثيرًا.

10- الليمون

يمكنك رش عصير الليمون أو مسحه لإبعاد النمل عن طريق إزالة آثار الفيرمون وإخفاء رائحة الطعام، بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع قشور الليمون في خزانتك أو الأماكن المحتمل وجود النمل بها سيمنعهم بشكل كبير.

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