"تربة البنوك” تعويذة غريبة بسعر خيالي لجلب المال

كتبت- أميرة حلمي:

دائمًا ما كانت البنوك هدفًا للصوص الباحثين عن الأموال والذهب، لكن في الصين، ظهر نوع جديد من “السرقة” يطال المساحات الخضراء المحيطة بها.

يعتقد البعض أن التربة المأخوذة من هذه المناطق، والمشبعة بأجواء المال، تحمل سر الحظ والثروة، مما دفعهم لجمعها وبيعها كتعويذة لجلب الثراء.

وتزايد الإقبال على هذه الأكياس الصغيرة التي يُقال إنها مأخوذة من محيط البنوك الكبرى، وسط جدل وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

العديد من المتاجر الإلكترونية تبيع هذه التربة بأسعار قد تصل إلى 888 يوانًا (حوالي 120 دولارًا أمريكيًا)، مع ادعاءات بأن نسبة نجاحها في تحقيق الثروة تصل إلى 999.999%.

وفقًا لتقارير وبحسب موقع central odditty، يدّعي البائعون أنهم يجمعون التربة يدويًا من أمام خمسة من أكبر البنوك الصينية، وهي بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك البناء الصيني، وبنك الاتصالات.

ويُروج لهذه التربة على أنها قادرة على تعزيز الحظ المالي وإزالة الطاقات السلبية، رغم عدم وجود أي دليل علمي يدعم هذه الادعاءات.

وفي تصريحات لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، قال أحد البائعين: “نحن نجمع التربة ليلاً من المساحات الخضراء أمام البنوك، وليس من داخل المؤسسات المالية نفسها”، في محاولة للتأكيد على أن عملية الحصاد لا تنتهك أي قوانين صارمة.

على الرغم من السخرية الواسعة التي أثارها هذا الاتجاه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن استمرار بيعه على نطاق واسع يؤكد أن هناك سوقًا حقيقية لهذه التربة.

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