لماذا لا يزال البعض يفضل الجوابات التقليدية؟

كتبت: شيماء مرسي

على الرغم من سهولة التواصل عبر الرسائل الإلكترونية، إلا أن بعض الأشخاص ما زالوا يفضلون الرسائل التقليدية.

وكشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في تصريح لـ "مصراوي"، عن بعض الأسباب التي تدفع البعض إلى تفضيل الجوابات التقليدية على الرسائل الإلكترونية.

- الرسائل الإلكترونية لا تعبر عن المشاعر الحقيقية، بينما الجوابات التقليدية تعزز الحب وتعبر عن الاهتمام والتقدير.

- الكتابة بخط اليد تساعد في التخلص من التوتر وتقليل القلق.

- تمنح الشخص الفرصة للتعبير عن رأيه ومشاعره بحرية تجاه شريك حياته.

- الجوابات التقليدية تحمل طابعًا شخصيًا، مما يجعلها أكثر قيمة بالنسبة للطرف الآخر.

- يمكن الاحتفاظ بالجوابات، مما يجعلها تذكارات رومانسية ثمينة مع مرور الوقت.

تساهم في خلق ذكريات جميلة تدوم لفترة طويلة.

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