الأهلي والزمالك في رمضان.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة قمة الدوري - مفاجأة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، الثلاثاء، إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث المواجهة نارية بين الأهلي والزمالك في افتتاح منافسات الدور الثاني من مجموعة الحسم بالدوري المصري، في التاسعة والنصف مساء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 32 نقطة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبوعلي.

بينما التشكيل المتوقع للزمالك

محمد عواد في حراسة المرمى

صلاح الدين مصدق وحسام عبد المجيد والونش في خط الدفاع

محمود بنتايك وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد ودونجا في الوسط

زيزو وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

وكشف خبير الأبراج، محمد صبحي لـ"مصراوي"، حظوظ بعض لاعبي الفريقين في مباراة اليوم، وفقا للتشكيل المتوقع للقطبين.

طاقات اللاعبين في الفريقين

الأهلي:

• محمد الشناوي (القوس): يمتلك ردود فعل سريعة، لكن تأثير نبتون قد يجعله يمر بلحظات من التشتت.

• رامي ربيعة (الثور): يتمتع بالثبات الدفاعي، لكنه قد يكون بطيئًا في التغطية أمام الهجمات السريعة.

• مروان عطية (الأسد): لديه طاقة هجومية عالية وقدرة على التمرير الدقيق، مما يجعله لاعبًا محوريًا في صناعة اللعب.

• إمام عاشور (الحوت): لاعب مبدع لكنه قد يتأثر بمزاجه، ما يجعله متذبذبًا في الأداء بين لحظات التألق والتراجع.

• نيتس جراديشار (الأسد): يمتلك سرعة هجومية قوية وقد يكون أحد مفاتيح تسجيل الأهداف للفريق.

الزمالك:

• محمد عواد (السرطان): يمتلك هدوءًا وثباتًا تحت الضغط، لكن قد يواجه صعوبة مع الكرات البعيدة بسبب تأثير الكواكب.

• محمود حمدي الونش (الجوزاء): يتميز بالسرعة، لكنه قد يرتكب بعض الأخطاء الدفاعية نتيجة للتسرع.

• نبيل عماد دونجا (الحمل): مقاتل في خط الوسط، قادر على استعادة الكرات بسرعة وإفساد هجمات الأهلي.

• أحمد زيزو (الجدي): لاعب متزن تكتيكيًا، لكنه قد يجد صعوبة في الاختراقات الفردية بسبب تأثير الكواكب الحالية.

• سيف الدين الجزيري (الدلو): تحركاته غير متوقعة، وقد ينجح في استغلال ثغرات دفاع الأهلي وتسجيل هدف حاسم.

الطاقة العامة لكل فريق

الأهلي:

• يتأثر بالقمر في الأسد، مما يمنحه ثقة عالية، لكن قد يؤدي ذلك إلى بعض الاندفاع في اتخاذ القرارات.

• تأثير الشمس وزحل ونبتون في الحوت قد يجعله يمر بفترات من التردد أو ضعف التركيز.

• طاقة المريخ في السرطان تمنحه دفاعًا قويًا، لكنه قد يعاني هجوميًا إذا لم يتم استغلال الفرص بشكل جيد.

الزمالك:

• يستفيد من وجود المشتري في الجوزاء، مما يعزز من سرعته وتكتيكاته المفاجئة.

• تراجع الزهرة في الحمل قد يؤثر على انسجام خط الهجوم ويجعل استغلال الفرص أكثر صعوبة.

• تأثير بلوتو في الدلو قد يمنح الفريق دفعة قوية مع مرور الوقت، مما يجعله أكثر قوة في الشوط الثاني.

تأثير المدربين على المباراة

مارسيل كولر (العقرب) – مدرب الأهلي:

• يمتلك قوة تكتيكية تجعله قادرًا على التحكم في سير المباراة منذ بدايتها.

• قراراته الحاسمة ستظهر بوضوح في التبديلات والاستراتيجية الدفاعية والهجومية.

• قد يكون عنيدًا في بعض القرارات، ما يجعله يتردد في تعديل الخطة إذا واجه صعوبة في التنفيذ.

بيسيرو (الحمل) – مدرب الزمالك:

• يتميز بسرعة اتخاذ القرارات، لكنه قد يكون متهورًا أحيانًا في تغيير الأسلوب التكتيكي.

• لديه قدرة كبيرة على تحفيز اللاعبين، ما قد يمنح الزمالك دفعة قوية في الشوط الثاني.

• قد يعتمد على تغييرات مفاجئة إذا كان الفريق متأخرًا في النتيجة.

التوقعات العامة لسير المباراة

الأهلي:

• سيبدأ المباراة بحماس شديد وهجوم قوي في الشوط الأول.

• الدفاع سيكون منظمًا لكنه قد يعاني من لحظات عدم التركيز بسبب تأثير نبتون.

• الفريق قد يعتمد على التمريرات الطويلة والكرات العرضية للوصول إلى مرمى الزمالك.

الزمالك:

• سيبدأ المباراة بشكل حذر نسبيًا، لكن الأداء سيتحسن مع مرور الوقت.

• الدفاع قد يكون ضعيفًا في الدقائق الأولى لكنه سيصبح أكثر تماسكًا في الشوط الثاني.

• هناك فرصة جيدة للزمالك لتسجيل أهداف مع تقدم المباراة، خاصة عبر المرتدات والهجمات السريعة.

النتيجة المتوقعة

المباراة ستكون متوازنة، حيث سيبدأ الأهلي بقوة في الشوط الأول، لكن الزمالك سيظهر تحسنًا في الشوط الثاني، ورغم ذلك، فإن التفوق الطفيف سيكون لصالح الأهلي، ما يمنحه فرصة أكبر للفوز بالمباراة.