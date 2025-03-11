خطوة غير مسبوقة.. دولة تطلق خدمة "التاكسي الجوي"- ما القصة؟

كتبت- شيماء مرسي

أقلعت أول رحلة لتاكسي جوي في إيران من مدينة كرج إلى مدينة قزوين، ويعد هذا الحدث خطوة مهمة في تطوير وسائل النقل الجوي السريع في البلاد.

وفي هذه الرحلة نقلت طائرة بايبر صغيرة تابعة لشركة الطيران الإيرانية أطلس الركاب من كرجاء إلى مدينة قزوين الواقعة على بعد 140 كيلومترا من طهران، بحسب ما ذكر موقع "ifpnews" الإيراني.

وتعرف سيارات الأجرة الجوية بأنها أنظمة نقل جوي تعتمد على طائرات صغيرة أو تجارية لنقل الركاب لمسافات قصيرة إلى متوسطة، خاصة في المناطق الحضرية والمزدحمة.

وكانت خدمة التاكسي الجوي في إيران موجودة منذ فترة طويلة، لكنها توقفت تدريجيا بسبب عدم تطوير البنية التحتية.

وتقدم شركة أطلس للطيران الإيرانية خدمات مبتكرة في قطاع الطيران الإيراني، وذلك من خلال أسطول يضم 10 طائرات أجرة جوية تتراوح سعتها بين 2 و35 راكبا.