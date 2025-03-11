أغرب 4 هوايات في العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

كتبت- شيماء مرسي:

يشعر العديد من الأشخاص حول العالم بالسعادة والمتعة من خلال ممارسة بعض الهوايات الغريبة وغير التقليدية.

وكشف موقع "Listverse" عن أغرب 4 هوايات في العالم، وهي:

نحت الجليد

تعد هذه التجربة فريدة وتتطلب دقة ومهارة عالية، إذ يستخدم الفنانون أدوات مثل المنشار لنحت وتشكيل الجليد.

التعامل مع النار والزجاج

تتطلب هذه الهواية القديمة شجاعة ومهارة فائقة، حيث يتعلم المشاركون كيفية التعامل مع النار والزجاج بطرق آمنة واحترافية.

البحث عن الأماكن الغامضة

يرغب العديد من المستكشفين في كشف أسرار الأماكن الغريبة والمهجورة، مثل الأنفاق والمناطق المحظورة.

ركوب النعام

يخوض بعض المغامرين تجربة مليئة بالإثارة والتحدي من خلال المشاركة في سباقات النعام، وهي رياضة غير تقليدية تتطلب مهارة عالية للتحكم في هذه الطيور الضخمة التي لا تستطيع الطيران.