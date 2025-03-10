طرق مُجربة لتمييز الأشياء الأصلية من المزيفة؟

يصبح تمييز المنتجات الأصلية من المزيفة مهمة صعبة في ظل تطور تقنيات التصنيع والتزوير.

إليك بعض العلامات التي تساعدك على تمييز المنتجات الأصلية في مختلف المجالات بحسب موقع bright side.

الخشب:

لون الخشب الحقيقي ونسيجه يجب أن يكون أعمق.

الطرق على السطح، يجب أن يكون الصوت مكتوماً.

الحرير:

خيوط الحرير الحقيقية سمكها مختلف فهي طبيعية المنشأ.

الحرير الحقيقي كذلك لا يتجعد ولا يوصل الكهرباء.

اللؤلؤ:

الحجر الطبيعي لا يكون سطحه مستوياً، كما أنه مسامي.

يعكس الضوء بوضوح.

إذا وضعت لؤلؤة حقيقية في الضوء، سيكون لديها هالة زرقاء بسيطة بعكس المادة الصناعية التي تعكس لوناً مخضراً.

البورسلين:

السيراميك له انعكاس لامع وواضح بعكس البورسلين.

أفضل طريقة هي وضع المنتج في الضوء.

البورسلين شفاف نوعاً ما ويلمع لمعاناً بسيطاً، لكن السيراميك ليس كذلك.

البورسلين دائماً يصدر صوتاً مجلجلاً حتى مع أبسط نقرة عليه.

الجلد:

الجلد المقلد (أو الجلد الإيكولوجي) لونه أغمق ويتلطخ بعد فترة، ونسيجه لديه شكل “ممطوط”.

ثنيه. الجلد الحقيقي “يتجعد” حين تثنيه، وحين تتركه يعود سطحه لحالته الأصلية بسرعة.

ملمع الشفاه:

ملمع الشفاه غير اللامع من علامة تجارية ثمينة هو غير لامع من أول لحظة تضعيه فيها على شفتيك.

النوع المزيف يلمع بعد وضعه.

طلاء الأظافر:

طلاء الأظافر ذو الجودة العالية يكوّن طبقة مستوية.

من السهل تحديد استواء الطبقة عن طريق لمعانها.

إذا لم يظهر به أي شظايا صغيرة، فهذا يعني أن السطح مستو.

الفضة:

المنتجات الفضية الحقيقية لديها حدود لامعة وواضحة ولها لون كذلك.

المعادن البسيطة تظهر فيها الشظايا والبقع والتفاصيل الملتئمة.

الفضة لا تنجذب للمغناطيس، على عكس الحديد.

إذا وضعت الفضة على الطباشير، فستترك أثراً أسود اللون.

أي منتج من الألماس سيكون عليه دمغة دائماً.

الصوف:

النسيج الصوفي غير متساوي الكثافة.

الأقمشة المصنعة خيوطها متساوية وهيكلها متكامل الشكل.

الصوف الطبيعي لا ينتج عنه كهرباء ساكنة ولا يصدر صوتاً مزعجاً مثل الأقمشة المصنعة.

الألماس:

يظهر الألماس الحقيقي دائماً لامعاً وبراقاً وله ظلال رمادية بسبب ظاهرة انكسار الضوء.

إذا كان الحجر يلمع بألوان قوس قزح فهذه علامة على أنه مزيف.

أي منتج من الألماس سيكون عليه دمغ.