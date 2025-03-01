هل تواجه تحديات مع حماتك المتسلطة؟ إليك 9 استراتيجيات ذكية للتعامل بحكمة دون مواجهات

الحماة المتسلطة تميل إلى أن تكون منتقدة، متطلبة، وتبحث دائماً عن مركز الاهتمام، وقد تسعى جهدها للبقاء في قلب الأحداث، حتى إذا حاولت وضع حدود واضحة لتجنب الخلافات. ورغم صعوبة التعامل مع سلوكها، إلا أنه دائماً توجد طرق للتعامل معها بذكاء.

توصي خبراء العلاقات باتباع استراتيجيات محددة للتعامل مع الحماة المتسلطة، بهدف الحفاظ على علاقة صحية ومتوازنة.

إليك أهم النصائح وفق لما جاء في "تايم أوف إنديا".

وضع حدود واضحة:

وضع حدود صحية يعد مفتاحًا للتحكم في المواقف. حدد بوضوح توقعاتك، مثل أوقات الزيارات، ووضح أن هذه الحدود تصب في مصلحة الجميع، مما يسهل تقبلها.

فهم دوافع سلوكها:

مجاراة سلوك حماتك عبر فهم الأسباب وراء تصرفاتها يمكن أن يخفف من التوتر. تذكر أنها بشرية، وسلوكها قد يكون ناتجًا عن قلق أو رغبتها في الحصول على الاهتمام.

الحفاظ على احترام الذات:

ابتعد عن رد الإساءة بالإساءة. حاول أن تظل هادئًا ولا تتورط في الجدال أو الحديث عن حماتك بطريقة سلبية أمام أطفالك. إذا شعرت بالغضب، خذ لحظة لتهدئة نفسك وإعادة تقييم الوضع.

ممارسة القبول:

ربما لا تتمكن من تغيير سلوكها، ولكنك تستطيع قبول الوضع كما هو دون أن تتفق معه. حاول تقليل التوتر الجسدي أثناء التعامل معها، وتجنب النقد المباشر، واستخدم العبارات التي تعبر عن الرغبات بدلاً من الأوامر.

التوقف عن السعي لإرضائها:

بدلاً من محاولات دائمة لإرضائها، ركز على ما تحتاجه عائلتك وحياتك الشخصية. اعمل من أجل الأفضل على المدى الطويل دون أن تشعر بالذنب.

التواصل مع شريكك:

من المهم أن تكون هناك محادثات صريحة مع شريكك حول كيفية التعامل مع حماتك المتسلطة. قد يشعر شريكك بالحرج من بعض التصرفات أو الكلمات، لذا تأكد من تحديد ما يحتاجه كل منكما لدعم الآخر.

التنبؤ بسلوكياتها:

دراسة سلوك حماتك قد تساعدك على التعامل مع المواقف بشكل أفضل. حدد المحفزات التي تثير ردود فعلها وكن حذرًا لتجنب المواقف التي قد تزعجها. قد يساعد إعلامها بأنها على مكبر الصوت أثناء المكالمات في تحسين سلوكها.

تعزيز السلوكيات الإيجابية:

شجع حماتك على التصرف بإيجابية من خلال مدح أي تغيير إيجابي تظهره، مثل تجنب النقد أو تقديم المساعدة. هذا يسهم في تعزيز السلوكيات الجيدة مع مرور الوقت.

استشارة مختص:

إذا أصبح التعامل مع حماتك مصدرًا للتوتر، قد يكون من المفيد استشارة مختص لمساعدتك في التعامل مع المشاعر الصعبة أو لفهم أفضل لديناميكيات العلاقة. يمكنك اختيار الدعم الفردي أو الاستشارة الزوجية.

باتباع هذه النصائح، يمكنك إيجاد توازن بين الحفاظ على حدودك الشخصية وتطوير علاقة صحية مع حماتك.