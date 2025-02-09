للحفاظ على طعمه.. علماء يكتشفون طريقة جديدة لسلق البيض

توصل علماء إلى طريقة جديدة أقرب إلى المثالية لطهي البيض، للحفاظ على طعمه وخصائصه الغذائية، بحيث يصبح الصفار كريميا بقوام مثالي، بينما يحافظ بياض البيض على تماسكه دون أن يكون مائياً للغاية.

والخبر السيئ الوحيد، بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على سلق البيض بسرعة لمدة 6 دقائق، هو أن الطريقة الجديدة تستغرق أكثر من نصف ساعة.

ووفق "دالي ميل" قام مهندسو المواد في إيطاليا بفحص 300 بيضة في محاولة للعثور على أفضل طريقة لتحضير واحدة في قشرتها، من حيث الملمس والطعم والتغذية، وكانوا يقارنون بين بيضة مسلوقة، وبيضة مسلوقة بطريقة أخرى، وطريقة الطهي "Sous vide" المحبوبة في المطاعم الفاخرة، وتقنية جديدة تماماً.

وتعتمد التقنية الجديدة، بتبديل البيض 8 مرات بين قدر من الماء المغلي ووعاء من الماء البارد، وتحقق نتيجة مدهشة بحسب الخبراء، وتتغلب على مشكلة صفار البيض المطبوخ تماماً وبياض البيض غير المطبوخ جيداً أو العكس، وهو ما يحدث عندما تُسلق البيضة في قشرتها.

تمكن الباحثون من تسخين بياض البيض إلى درجة حرارة مثالية تبلغ 85 درجة مئوية، وصفار البيض إلى درجة الحرارة المثالية تقريباُ وهي 65 درجة مئوية.

والسر هو إزالة البيضة من الماء المغلي بشكل متكرر وغمرها في الماء البارد، لمنع الصفار من أن يصبح مسلوقاً وصلباً، بينما يتم تسخين بياض البيض تدريجياً بما يكفي لإعطائه ما يكفي من القوام.

وتوصل البروفيسور إرنستو دي مايو، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة نابولي فيديريكو الثاني، الذي يتضمن عمله المعتاد البلاستيك، إلى تقنية "الطهي الدوري" وصنع 300 بيضة في مطبخه في المنزل.

وقال: "اعتقدت أن التقنيات التي نستخدمها في علم المواد يمكن أن تنتج البيضة المثالية، والنتيجة رائعة حقاً، لقد قمت بتحويل 50 من عائلتي وأصدقائي إلى تفضيل البيض المصنوع بهذه الطريقة، وقد تم تقديمها مع الليمون والفلفل في حفلة عيد الميلاد في مختبرنا".

وأضاف: "قد يستغرق صنع هذا النوع من البيض 32 دقيقة، وأنا أفهم أن العديد من الناس لن يكون لديهم الوقت، لكنني أعتقد شخصياً أن الأمر يستحق ذلك من أجل الأشخاص الذين تحبهم، بدلاً من طهي البيض لهم بالطريقة الخاطئة".

ولكيفية صنع بيضة مسلوقة مثالية يجب ملء قدر بماء الصنبور وتركه حتى يغلي، ثم وضع البيض (في قشرته) في الماء لمدة دقيقتين، ومن ثم نقله إلى وعاء من الماء البارد، عند 30 درجة مئوية (بمقياس حرارة الطعام) لمدة دقيقتين، ثم وضعه مرة أخرى في الماء المغلي لمدة دقيقتين، ثم في وعاء من الماء بدرجة حرارة 30 درجة مئوية لمدة دقيقتين، ويتم تكرار الخطوة الرابعة ست مرات أخرى.