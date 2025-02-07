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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج الثور 7-2: تجنب التسرع

12:20 ص الجمعة 07 فبراير 2025

برج-الثور

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يجب عليك قبل اتخاذ أي قرار متهور، خذ وقتا كافيا للتفكير جيدا، والبحث عن فرص عمل تناسب احتياجاتك، وفقا لموقع "horoscope ".

التوقعات المهنية لـ برج الثور

يشعر مواليد برج الثور برغبة في تغيير وظيفتهم والبحث عن عمل جديد يوفر احتياجاتهم.

التوقعات العاطفية لـ برج الثور

حاول ألا تستعجل الأمور، فاليوم غير مناسب للحلول السريعة، ودع الأحداث تسير ببطء.

التوقعات المالية لـ برج الثور

تشعر بعاطفة قوية تجاه المال، ولكن قد تكون هناك مخاوف مالية.

برج الثور توقعات الابراج حظك اليوم
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