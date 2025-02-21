"أمشير ياخد العجوزة ويطير".. أمثال ارتبطت بشهر الرياح والبرد

كتب- أحمد الضبع:

شهر أمشير الذي يبدأ في 8 فبراير ويستمر حتى 10 مارس، من أشهر الشهور القبطية المميزة بتقلبات الطقس الشديدة، إذ يتسم بكثرة الرياح والعواصف الترابية.

وكعادة المصريين الذين يتفنون في هزيمة أي شيء يؤرق حياتهم حتى لو كان البرد نفسه، فقد عبروا عن صمودهم في وجه الرياح والزعابيب بطريقتهم الخاصة، فسخروا من شهر أمشير بإطلاق النكات والأمثال الكوميدية عليه، ومنها:

"أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير"

يوضح هذا المثل كثرة الزعابيب والعوصف والأمطار في شهر أمشير، ما يجعل الرياح قوية بما يكفي لرفع الشخص الضعيف.

"أمشير يقول لبرمهات 10 مني خد و10 منك هات"

يعبر هذا المثل عن تقلبات الطقس بين شهري أمشير وبرمهات، إذ يتشابه الطقس في 10 أيام من كل شهر.

"زَي روايح أمشير كل ساعه في حال"

يستخدم هذا المثل للتعبير عن الشخص المتقلب المزاج، كما يتقلب الطقس في شهر أمشير بين البرد والدفء.

"إن هل المشير اعجن من البير"

ويشير هذا المثل إلى دفء الجو خلال شهر أمشير، إذ يسمح باستخدام المياه الجوفية في الاستخدامات اليومية.

وتعليقًا على ذلك، قال مجدي شاكر، كبير الأثريين، بوزارة السياحة والآثار، إنّ كل أسماء الشهور القبطية مستمدة من موروث قديم له علاقة بمصر القديمة.

"وأوضح "شاكر" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الأمثال التي ارتبطت بشهر أمشير ليست قديمة، لكنها جاءت في العصر الحديث كنوع من الكوميديا التي تساعد على تخطي الصعاب والتأقلم معها".