بعيدا عن التبذير.. 4 خطوات لتعليم أطفالك تقدير قيمة الأشياء

كتبت - إيناس فوده:

في ظل انتشار المغريات والتبذير المتزايد في الحياة اليومية، من المهم تعليم الأطفال كيفية تقدير قيمة الأشياء سواء كانت مادية أو معنوية.

وفي هذا السياق، قالت الاستشارية النفسية والتربوية "مروى حافظ" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن غرس هذه القيم في نفوس الأطفال يساهم في زيادة إحساسهم بالمسؤولية، ويجعلهم أكثر وعياً بما لديهم وما يقدم لهم.

وقدمت "حافظ" 4 خطوات لتعليم الأطفال تقدير قيمة الأشياء وعدم التبذير، وتشمل:

1. الأسرة هي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الطفل قيمه الأساسية، يجب أن يبدأ الوالدان بتعليم أبنائهم من خلال القدوة، عندما يظهر الوالدان تقديرهم لما لديهم وعدم الإسراف في الموارد، فإن الأطفال يكتسبون هذا السلوك بشكل طبيعي.

2. هناك العديد من الطرق العملية التي يمكن للآباء استخدامها لتعليم أطفالهم تقدير قيمة الأشياء.

منها: أن يشرح الآباء لأطفالهم كيف يتم الحصول على الأشياء، مثل العمل الشاق الذي يقوم به الوالدان لتوفير المال، وإشراك الأطفال في وضع ميزانية لشراء الأشياء التي يرغبون فيها، هذا يعزز لديهم الشعور بأهمية التخطيط وتقدير قيمة النقود.

3. التعامل مع الرغبات المادية الزائدة

4. التجارب العملية من خلال الزيارات إلى الجمعيات الخيرية، أو مشاهدة كيفية صنع الأشياء يدويًا.

أشارت "حافظ" إلى تأثير الإعلانات ووسائل الإعلام في زيادة رغبات الأطفال المادية.

وأكدت مروى حافظ أن تعليم الأطفال مشاركة ما لديهم مع الآخرين المحتاجين، يساعدهم على فهم قيمة الأشياء بشكل أعمق.

وأوضحت أنه يجب تعليم الأطفال التفريق بين الأشياء التي يحتاجونها، وتلك التي يرغبون بها فقط، عن طريق وضع قواعد واضحة لشراء الألعاب أو الهدايا.