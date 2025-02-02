أغرب سينما في العالم.. تفتح أبوابها للكلاب أسبوعيا لمشاهدة الأفلام

ثعبان يلدغ بلوجر ورد فعل غير متوقع منها- فيديو صادم

كتبت- أسماء مرسي:

في مدينة مانشستر بإنجلترا، يقع مجمع "Ducie Street" الذي يضم الآن أغرب سينما في العالم تقدم تجربة غير تقليدية.

توجد سينما صغيرة تضم 36 مقعدا، والتي تحولت إلى ملاذ أسبوعي للكلاب وعائلاتهم، فكل يوم اثنين، تتحول هذه الصالة إلى مكان مخصص لعرض أفلام تناسب ذوق الكلاب، مثل "لاسي" و"فندق الكلاب" و"سكوبي دو"، وفقا لصحيفة "metro" البريطانية.

بيئة مريحة للكلاب

تتميز هذه العروض بإضاءة خافتة ومستويات صوت منخفضة، لضمان راحة الكلاب وتوفير بيئة مريحة للاستمتاع بالفيلم.

كما يتم عرض أفلام مختارة بعناية، حيث تركز على قصص الكلاب وتجنب المشاهد العنيفة أو المخيفة التي قد تزعجهم.

استقبال حافل

لاقت التجربة إعجابا كبيرا من قبل عشاق الحيوانات، حيث أصبح الحجز في هذه السينما أمرا صعبا،

حيث يتوافد الزوار من كل مكان للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها.

تغذية صحية

لأن راحة الكلاب هي الأولوية، فإن هذه السينما تقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة اللذيذة والمغذية خصيصا لهم، ما يجعل الزيارة أكثر متعة واسترخاء.

نجاح باهر

أشار مدير السينما، ناثان ريجليسوورث، إلى أن هذه الفكرة حققت نجاحا باهرا تجاوز كل التوقعات.

وأضاف أن السينما أصبحت مكانا للتجمع ومشاركة القصص بين أصحاب الكلاب، ما يعزز العلاقات بينهم وبين حيواناتهم الأليفة.