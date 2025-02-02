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واقعة صادمة.. الأرض تبتلع سائق شاحنة وهذا ما حدث (فيديو)

10:00 م الأحد 02 فبراير 2025
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    واقعة صادمة.. الأرض تبتلع سائق شاحنة وهذا ما حدث
  • عرض 3 صورة
    واقعة صادمة.. الأرض تبتلع سائق شاحنة وهذا ما حدث
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كتب – سيد متولي

لا يزال رجل يبلغ من العمر 74 عامًا ينتظر إنقاذه بعد أن ابتلعت حفرة عملاقة شاحنته بالقرب من طوكيو اليابانية قبل أربعة أيام.

وبحسب مجلة بيبول، تلقت الشرطة مكالمة طوارئ، بشأن هبوط أرضي عند تقاطع في ياشيو، سايتاما، كان عرض الحفرة في البداية حوالي 5 أمتار وعمقها 10 أمتار، لكنها توسعت منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 40 مترًا عرضًا وعمقًا 15 مترًا.

وبدأ عمال الإنقاذ في اليابان بناء منحدر للوصول إلى سائق الشاحنة، إذ أنه من المحتمل أن يكون تآكل أنابيب الصرف الصحي وراء الانهيار، حسب سلطات مدينة ياشيو.

وأوضحت السلطات أن المياه الجوفية تتسرب إلى الحفرة، ما يجعلها تستمر في الانهيار، ولم يتمكن رجال الإنقاذ من التواصل مع السائق منذ عدة أيام، إذ غطت التربة والأنقاض كابينة شاحنته بالكامل.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الرجل المسن كان واعيا عندما حوصر في مقصورة شاحنته وكان يتواصل مع عمال الإنقاذ لكنه توقف عن الاستجابة منذ حوالي 4 أيام.

وقال أحد رجال الإنقاذ من إدارة الإطفاء المحلية لوكالة أنباء كيودو اليابانية : "نحن نفعل ما نعتقد أنه الأفضل، كل ما يمكننا فعله هو المضي قدمًا في العملية".

وحذرت السلطات من احتمال امتلاء الحفرة بمياه النهر من أنبوب مياه الأمطار التالف تحت الأرض، وقد يستغرق الأمر يومين أو ثلاثة أيام أخرى حتى يتمكنوا من الانتهاء من بناء منحدر يبلغ طوله حوالي 30 مترًا ليستخدمه رجال الإنقاذ في بحثهم عن الرجل.

وطلب من 1.2 مليون شخص يعيشون في المنطقة تقليل الاستحمام والغسيل لمنع تسرب مياه الصرف الصحي، ما يجعل العملية أكثر صعوبة.

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