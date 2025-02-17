ناقد موضة يعلق على ظهور 5 نجمات بالحجاب في بوسترات مسلسلات رمضان

كتبت- أميرة حلمي:

يشهد موسم دراما رمضان 2025 ظهور عدد من النجمات بالحجاب في بوسترات المسلسلات، وهو ما يعكس اهتمام صناع الدراما بتقديم شخصيات أكثر واقعية ومتنوعة. لم يكن الحجاب مجرد تفصيلة شكلية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من تكوين الشخصيات وتجسيد بيئتها الاجتماعية ومراحلها الدرامية.

نجمات بالحجاب في بوسترات المسلسلات

زينة في “العتاولة”

تواصل زينة تقديم شخصيتها في الجزء الجديد من العتاولة، حيث تظهر بإطلالة محتشمة تتناسب مع طبيعة الدور. الحجاب في هذا العمل ليس مجرد خيار بصري، بل يعكس تطورات الشخصية وارتباطها بأجواء القصة.

مريم الخشت في “الشرنقة”

لأول مرة، تطلّ مريم الخشت بالحجاب في الشرنقة، مما يضيف بعدًا جديدًا لدورها. ظهورها بهذه الإطلالة يشير إلى تحولات درامية في الشخصية.

أمينة خليل في “لام شمسية”

دائمًا ما تتألق أمينة خليل بإطلالات درامية مختلفة، وفي مسلسل لام شمسية، يأتي الحجاب كعنصر يعزز المصداقية والواقعية في تقديم الشخصية.

ريهام عبد الغفور في “ظلم المصطبة”

تظهر ريهام عبد الغفور بالحجاب في مسلسل المصطبة، حيث تجسد شخصية قريبة من البيئة المصرية التقليدية. اختيار الحجاب في هذا العمل يعكس تحديات الشخصية ودورها المحوري في القصة.

ريم مصطفى في “سيد الناس”

فاجأت ريم مصطفى جمهورها بإطلالتها في بوستر سيد الناس، حيث اعتمدت حجابًا غير تقليدي، إذ ظهرت بطرحة منسدلة على شعر مكشوف، ما يثير التساؤلات حول طبيعة الدور الذي تؤديه.

قال ناقد الموضة محمد الشريف، في تصريحاته لـ”مصراوي”، إن ظهور النجمات بالحجاب في دراما رمضان 2025 ليس مجرد تفصيلة بصرية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تكوين الشخصيات وتأثيرها على مجريات الأحداث.

وأوضح أن هذا التوجه يعكس حرص صناع الدراما على تقديم شخصيات أكثر واقعية، خاصة في الأعمال الاجتماعية التي تتناول قضايا المجتمع وتعكس تنوعه.

وأضاف "الشريف" أن اختيار الملابس والأزياء في الأعمال الفنية يلعب دورًا جوهريًا في إبراز ملامح الشخصيات وتجسيد تفاصيلها بدقة، مشيرًا إلى أن الأزياء ليست مجرد شكل خارجي، بل وسيلة تعبير تعكس الخلفية الاجتماعية والنفسية للشخصيات، كما تسهم في تطورهم الدرامي على مدار الأحداث.

وأشار إلى أن تصميمات الحجاب المستخدمة في المسلسلات هذا العام تظهر اهتمامًا أكبر بالمصداقية، حيث أصبح الاختيار الدقيق للألوان والخامات والتصميمات جزءًا أساسيًا من عملية السرد البصري. كما لفت إلى أن الأزياء في الدراما لا تؤثر فقط على العمل الفني، بل تمتد أيضًا إلى الجمهور، حيث قد تلهم صيحات موضة جديدة أو تعكس قضايا اجتماعية وثقافية، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في تجربة المشاهد.

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