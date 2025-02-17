دراسة تكشف فوائد التفاؤل: يعزز سلوكيات الادخار

التفاؤل قد يفعل أكثر من تحسين الحالة المزاجية، فهو يساعد أيضا في توفير المال، خاصة إذا كنت تعيش على ميزانية محدودة، بحسب دراسة جديدة، ووجد الباحثون أن المردود النفسي لمشاعر التفاؤل لا يؤدي إلى زيادة الإنفاق، بقدر ما ينعكس إيجابيا على توفير المال للمستقبل.

ووفقا لموقع "هيلث داي"، أجرى باحثون في مجال علم النفس الاجتماعي من جامعة كولورادو دراسة، تضمنت بيانات أكثر من 140 ألف شخص في الولايات المتحدة و15 دولة أوروبية، وأجاب المشاركون على استطلاع لقياس مدى انعكاس التفاؤل على التصرفات، وتوقعاتهم لحدوث أشياء في المستقبل.

وارتبط التفاؤل الأعلى بمدخرات أكبر، حتى بين الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة، وحتى التحسن الطفيف في درجات التفاؤل كان مرتبطاً بمدخرات بقيمة 1352 دولارا في السنة.

وظل الارتباط بين التفاؤل والادخار قائماً حتى عندما تحكم الباحثون في عوامل أخرى مثل العمر، والجنس، وحالة العلاقة الاجتماعية، والحالة الأبوية، والمكانة الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة الطفولة، والصحة، وحالة العمل، إلى جانب السمات الشخصية "الخمس الكبرى"، وهي: الضمير، والمغامرة، والطيبة، والعصابية، والانفتاح على التجربة.

ووجدت الدراسة أن تأثير التفاؤل كان أقوى بين ذوي الدخول المنخفضة على الرغم من التحديات.