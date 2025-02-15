في عيد الحب.. إليك أطعمة يجب تجنبها خلال الاحتفال

كتبت - نرمين ضيف الله

يعد الاحتفال بعيد الحب فرصة رائعة لتناول وجبة مميزة في مطعم فاخر، واختيار الأطعمة المفضلة يعتبر جزءًا من أجواء الاحتفال، لكن هناك بعض الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على هذه المناسبة الرومانسية.

من الانتفاخات إلى تغير رائحة الفم أو تأثيرات على المزاج، تجنب بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في جعل الاحتفال أكثر راحة ومتعة.

وفقًا "تايمز أوف إنديا"، هناك أطعمة يجب تجنبها أثناء الاحتفال بعيد الحب:

الكاري الحار

الكاري الحار من الأطعمة التي تحتوي على مكونات قد تسبب رائحة غير مرغوب فيها في الفم، مما قد يؤثر على الأجواء الرومانسية.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية صعبة الهضم وقد تسبب شعورًا بعدم الراحة في الأمعاء. كما يمكن أن تؤدي إلى الحموضة المعوية، مما يفسد عليك الاحتفال.

الحساء

رغم أن الحساء قد يبدو خيارًا آمنًا، إلا أن الحساء الجاهز قد يحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، مما يسبب الانتفاخ ويؤثر على راحتك، خاصة إذا كنت ترتدين فستانك المفضل.

المحار

بالرغم من فوائده، إلا أن المحار قد يتسبب في نقل أمراض غذائية إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح أو تم تناوله نيئًا.

البصل والثوم

رغم أن البصل والثوم يضيفان نكهة للطعام، إلا أن رائحتهما القوية قد تؤثر على رائحة الفم، بالإضافة إلى أنهما يمكن أن يتسببان في غازات مزعجة.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية يمكن أن تتسبب في تراكم الغازات في المعدة، مما يفسد عليك اللحظات الرومانسية ويجعل الأجواء غير مريحة.

لتجعل احتفالك بعيد الحب أكثر سلاسة وراحة، من الأفضل تجنب هذه الأطعمة واستبدالها بأخرى خفيفة ولذيذة.