“للمفركشين في الفلانتين".. خدمة تتيح كتابة اسم الإكس على الزبالة بهذه الطريقة

كتبت- أسماء مرسي:

أطلقت منصة بريطانية "businesswaste" خدمة فريدة من نوعها تتيح للأشخاص التعبير عن مشاعرهم تجاه شريكم السابق بطريقة غير تقليدية ومبتكرة، سواء كانت علاقتهما قد انتهت بسبب الخيانة أو الكذب أو أي سبب آخر.

وقال مارك هول، المؤسس المشارك للمنصة: "بالنسبة للكثيرين، الذكريات مع الشريك السابق هي مجرد نفايات، نحن نمتلك أكثر من 50 ألف حاوية قمامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لذلك أردنا استغلالها بطريقة مرحة، ومنح الناس فرصة لإخراج القمامة من حياتهم عن طريق كتابة اسم شريكهم السابق على حاوية القمامة".

وأضاف: "هذه فرصة عظيمة لتحويل ألم القلب إلى شفاء، إنها تجربة تطهيرية للأشخاص الذين يتوقون إلى تجاوز الماضي، أو هدية مثالية لصديق أعزب في عيد الحب هذا العام"، وفقا لموقع "secretldn".

أكثر من مجرد إدارة النفايات

وتابع: "كما تساعد المنصة في جميع أنحاء المملكة المتحدة على تلبية احتياجاتهم من إدارة النفايات التجارية، بدءا من الجمع والتخلص، ولكن بالنسبة لأي شخص يرغب في رؤية اسم شريكه السابق محفورا على جانب حاوية قمامة خضراء زاهية، قد تكون هذه هي الخدمة الأهم على الإطلاق".

كيف تشارك في هذه الخدمة؟

كل ما عليك فعله هو ملء استمارة قصيرة على موقع الشركة على الإنترنت، تتضمن اسم شريكك السابق، ونوع حاوية القمامة التي ترغب في وضع الاسم عليها، بالإضافة إلى، اختيار الاسم الذي حصل على أكبر عدد من الإدخالات ليتم وضعه على حاوية القمامة في 14 فبراير.