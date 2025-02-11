بعد رفع الأجور.. كيف توظف زيادة مرتبك في شيء مفيد دون تبذير؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

في خطوة لاقت ترحيبًا شعبيًا، قرر المجلس القومي للأجور- قبل يومين- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.

ويمكن الاستفادة من أي زيادة مالية أو وقتية بشكل مُثمر، عبر توظيفها في أمور مفيدة تحسن من حياتك الشخصية أو المهنية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدك في الاستفادة من هذه الزيادة دون إسراف أو تبذير، وفقًا لما ذكرته الدكتورة روضة حمزة، خبيرة الاقتصاد المنزلي.

وقالت "حمزة": "بالفعل، هناك العديد من الأفكار العملية والذكية لتوظيف زيادة المرتبات بشكل مفيد وناجح، وتجنب الهدر في المصاريف".

وقدمت خبيرة الاقتصاد المنزلي 10 أفكار، يمكن أن تساعدك في توظيف هذه الزيادة بحكمة تشمل:

1. تطوير نفسك والحصول على شهادات أعلى للتوظيف في وظيفة جديدة.

يمكنك تخصيص جزء من الزيادة في تحسين مهاراتك الشخصية أو المهنية، عبر أخذ دورات تعليمية أو شهادات متخصصة.

هذا سيفتح لك آفاقًا جديدة في سوق العمل، ويساعدك في الحصول على فرص عمل أفضل وأعلى دخلًا.

2. تسديد الديون

استخدام الزيادة لسداد الديون هو خطوة ذكية لتقليل الأعباء المالية.

تسديد الديون يساعد في تحسين وضعك المالي على المدى الطويل، ويعزز قدرتك على الاستثمار في المستقبل.

3. شراء جهاز مهم

إذا كنت بحاجة إلى جهاز أو أداة تعزز من إنتاجيتك مثل جهاز كمبيوتر جديد أو معدات للعمل من المنزل، يمكنك تخصيص جزء من الزيادة لشراء جهاز مهم يسهم في تحسين جودة حياتك وعملك، إذا كان أحد من أفراد أسرتك يدرس البرمجة.

4. الابتعاد عن الأجهزة غير المهمة مثل جهاز القلي الهوائي (air fryer)

يمكن أن تكون بعض الأجهزة مغرية ولكنها غير ضرورية، والابتعاد عن شراء هذه الأجهزة وتوجيه الزيادة نحو احتياجات أساسية، أو استثمار طويل المدى سيكون خطوة عملية.

5. خطة طويلة المدى: دفع مقدم لشقة والابتعاد عن الإيجار

بدلاً من دفع الإيجار شهريًا، يمكنك استخدام الزيادة؛ لتخصيص جزء منها كدفعة مقدمة لشقة أو منزل، عن طريق عمل جمعية.

وشراء منزل سيكون استثمارًا طويل المدى يمكن أن يساعدك في بناء الأمان المالي.

6. فتح مشروع صغير لتكبير المال

إذا كنت تفكر في الاستثمار بمشروع خاص بك، يمكن أن تكون هذه الزيادة بداية جيدة لفتح مشروع صغير يتناسب مع اهتماماتك أو مهاراتك، ويمكن أن يكون المشروع بداية لتحقيق دخل إضافي.

7. استثمار المال في دفع الديون بناءً على قدرات الأسرة

إذا كنت تواجه ديونًا كبيرة، يمكن توجيه الزيادة لتسديد جزء منها وفقًا لظروفك المالية الحالية، وذلك سيساهم في تقليل الضغط المالي ويزيد من استقرار الأسرة.

8. شراء المستلزمات الضرورية فقط

تجنب الإنفاق على المشتريات غير الضرورية والتركيز على شراء الأشياء التي تحتاجها فعلاً، هذا يساعد في إدارة الأموال بشكل أكثر ذكاء.

9. التسوق الذكي وشراء السلع المهمة فقط

ويمكن أن يكون التسوق الذكي أداة فعالة لتوفير المال، قم بتحديد احتياجاتك بعناية، وابتعد عن العروض التي قد تجذبك لشراء أشياء غير ضرورية، وحاول البحث عن العروض التوفيرية وشراء السلع الضرورية فقط.

10. ادخار المال الزائد للطوارئ

ومن الأفضل تخصيص جزء من الزيادة؛ لتكوين صندوق طوارئ يساعدك في الأوقات الصعبة.

الادخار للمستقبل يضمن لك أمانًا ماليًا في حال حدوث أي طارئ.