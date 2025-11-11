إعلان

هجوم شرس من نمر على رجل هندي أثناء عمله.. فيديو حقيقي أم ذكاء اصطناعي؟

كتب – سيد متولي

06:00 م 11/11/2025

هجوم عنيف لنمر

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ما يزعم أنه هجوم عنيف لنمر على أحد الأشخاص، ما أثار جدلا واسعا في ولاية ماهاراشترا الهندية حول مدى صحة المقطع.

وزعم ناشرو الفيديو أن الحادثة وقعت في "Forest Guest House" بمدينة براهمابوري، بينما أظهر التسجيل تاريخا يشير إلى 31 أكتوبر 2025 عند الساعة 6:42 صباحا، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن المقطع حديث وحقيقي، بحسب موقع news9live.

وسرعان ما حقق الفيديو انتشارا واسعا، مثيرا صدمة بين المتابعين، في حين شكك آخرون في مصداقيته، معتبرين أنه من إنتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكتب أحد المستخدمين أن الفيديو "مصنوع بالكامل بالذكاء الاصطناعي"، بينما أشار آخر إلى جودة المشهد العالية مع وجود أخطاء واضحة تؤكد فبركته، في حين حذر ثالث من الاستهانة بقدرة الحيوانات البرية على التصرف بشكل مفاجئ.

وفي المقابل، نفى المسؤول المحلي ساشين ناراد، ضابط الغابات في براهمابوري، أي علاقة للمقطع بالمنطقة، مؤكدا: "هذا الفيديو ليس من براهمابوري، ولا يعرف مكان تصويره".

ولا تزال السلطات تحقق في احتمال أن يكون المقطع مفبركا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذرة من نشر معلومات مضللة قد تثير الهلع بين السكان في المناطق القريبة من موائل النمور.

وتضم مقاطعة شاندربور، محمية "تادوبا أندهاري" للنمور، وتشهد بين الحين والآخر حوادث محدودة بين الإنسان والحيوان، وهو ما ساهم في سرعة انتشار الفيديو واعتقاد البعض بأنه واقعي.

