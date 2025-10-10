3 ألوان قد تجلب الشؤم لمنزلك.. تجنبها فورا

تلعب الألوان دورًا حيويًا في تشكيل مزاج المنزل والطاقة المحيطة به. ففي علم نفس الألوان، يُعتقد أن لبعض الألوان تأثيرات سلبية قد تؤثر على الأجواء العامة في المكان، بل وتُسهم في جذب الحظ السيء.

في هذا التقرير نستعرض 3 ألوان يُنصح بتجنبها في الديكور الداخلي، وخطوات عملية للتخلص منها أو التخفيف من وقعها، وفق موقع"Best Life".

اللون الأسود (Black)

اللون الأسود يرتبط غالبًا بـ"الطاقة الثقيلة" داخل الغرف، خاصة غرفة النوم، وقد يُحدث جوًا نفسيًا كئيبًا ويُعيق الراحة، كما يُفاقم مشاعر الحزن أو الاكتئاب، لذا إن كان ضروريا، استخدم الأسود فقط كلون ثانوي، مثل ورق جدران خلفي للسرير، ووازنه بألوان فاتحة.

الأبيض النقي (Pure White)

بعض خبراء الطاقة يحذرون من الأبيض الصافي في غرف النوم، باعتباره رمزًا للبرودة والعقم، كما أن الاستخدام المبالغ فيه يؤدي إلى جو بارد كالعيادة، وقد يُسيء إلى الطاقة العائلية أو يخيمُ جو barren في الأجواء، ويُفضل اختيار ألوان قريبة من الأبيض لكن دافئة، مثل الرمادي الفاتح أو الأبيض المكسور.

الأحمر الزاهي (Bright Red)

رغم ارتباط الأحمر غالبًا بالقوة والاحتفال، يُحذر المختصون من استخدامه الزائد، خاصة في الغرف أو حيث المطلوب راحة وسكون، فهو يُحفز ويؤدي إلى التوتر، وهو أمراً غير مرغوب، و يعيق الراحة النفسية، لذا في حال الرغبة بألوان قوية، استخدم الأحمر بذكاء كلون لهفة، مثلاً في غرفة الطعام أو مكتب لتشجيع التحفيز، وتفاديه في غرفة النوم.

