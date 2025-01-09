"عايز يسيب الشغل".. رجل يقطع 4 أصابع من يده لسبب صادم

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، اعترف رجل هندي يبلغ من العمر 32 عامًا، بقطع أربعة أصابع من يده اليسرى لتجنب الاضطرار إلى مواصلة العمل على كمبيوتر في شركة أحد أقاربه.

ودبر الرجل الهندي من ولاية جوجارات بتدبير حادثا أدى إلى فقدانه أربعة أصابع من يده اليسرى لتجنب الاضطرار إلى إخبار مديره بأنه يريد ترك وظيفته، بسبب خجله، بحسب odditycentral.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حضر مايور تارابارا إلى مركز شرطة في مدينته الأصلية سورات للإبلاغ عن فقدان أربعة أصابع من يده اليسرى، وادعى أنه كان يركب دراجته النارية إلى منزل صديق عندما شعر فجأة بالدوار وفقد الوعي على جانب الطريق، وعندما استيقظ بعد 10 دقائق، كان قد تم قطع أربعة أصابع من يده اليسرى.

واعتقدت الشرطة في البداية أن أصابع الرجل سُرقت من أجل طقوس السحر الأسود، لكن تحقيقاتها وجدت ثغرات كبيرة في قصة مايور.

وتم تسجيل القضية الغريبة في مركز شرطة أمرولي في سورات قبل نقلها إلى فرع الجريمة بالمدينة، وبدأ المحققون في فحص لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة التي ادعى فيها الضحية أنه أغمي عليه بالإضافة إلى التحقيق مع شهود العيان، ولكن لم يتم التحقق من أي شيء تقريبًا.

وبدا أن مايور أوقف دراجته بالقرب من طريق دائري قبل أن يبتعد ويعود بيده اليسرى المصابة، بالإضافة إلى ذلك، لم يره أحد مغمى عليه على جانب الطريق، وبعد ضغوط من الشرطة، اعترف الرجل بقطع أصابعه بنفسه.

"واعترف تارابارا بأنه اشترى سكينًا حادًا من متجر بالقرب من تشار راستا في سينجانبور، وفقًا لما ذكره مسؤول بالشرطة لصحيفة هندو، بعد أربعة أيام، ذهب إلى طريق أمرولي الدائري وركن دراجته النارية هناك، وفي حوالي الساعة 10 مساءً، قطع أربعة أصابع بسكين وربط حبلًا بالقرب من الكوع لمنع تدفق الدم، ثم وضع السكين والأصابع في كيس وألقاه بعيدًا".

وأخبر مايور تارابارا المحققين أنه لجأ إلى تشويه نفسه، لأنه لم يعد يرغب في العمل في شركة الماس التي يملكها قريبه، لكنه لم يرغب في إخبار المدير، لكن فقدانه لأربعة أصابع جعله غير لائق للوظيفة.

وتمكنت الشرطة من العثور على حقيبة تحتوي على ثلاثة من أصابع الرجل، لكنها لا تزال تحاول الحصول على مزيد من المعلومات منه لربط أجزاء هذه القصة الغريبة ببعضها.

وقال أحد مفتشي الجرائم: "لقد اعترف بأنه لم يكن يريد العمل في مصنع الماس وكان يخطط لقطع أصابعه الأربعة حتى لا يضطر إلى العمل في المصنع، ونحن نحاول معرفة المزيد من المعلومات منه".

اقرأ أيضًا:

في 24 ثانية.. عصابة تسرق متجر آبل بهذه الطريقة – فيديو

4 أبراج فلكية دائما معرضة للعين والحسد.. "مابيلحقوش يفرحوا"

12 علامة تكشف إصابتك بمرض السكري.. لا تهملها

هذا ما يحدث لجسمك ومعدتك عند تناول البرتقال.. مفاجأة

بعد وفاة شخص وإصابة اثنين.. احذر من خطر قاتل في منزلك