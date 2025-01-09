رحلة الموت السريع.. أخطر 5 طرق في العالم

إيلون ماسك لم يصل لثرائه.. تعرّف على أغنى رجل في تاريخ البشرية - 15 صورة

كتبت- شيماء مرسي

يوجد العديد من الطرق الخطيرة في العالم التي لا يعرف عنها الكثيرون، لكنها قد تتسبب في العديد من الحوادث المميتة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أخطر الطرق في العالم، وفقًا لما كشفه موقع "Reader's Digest".

Col du Chaussy، فرنسا

ويقع هذا الطريق على ارتفاع 1532 مترًا فوق مستوى سطح البحر في جنوب شرق فرنسا، ويعد أعلى ممر جبلي مرتفع، ويبلغ طوله 3218 مترًا ويتميز بـ17 منعطفًا حادًا وحاجز خرساني صغير، ما يجعله من أخطر الطرق في العالم.

طريق كارنالي السريع، نيبال

يتسبب هذا الطريق في وفاة 50 شخصًا سنويًا، لذا فإن القيادة على طريق كارنالي السريع الذي يبلغ طوله 249448 مترًا تعد خطيرة للغاية.

كما أن الرؤية فيه ضعيفة للغاية ويحتوي على منحدرات ضيقة وشديدة، فضلاً عن الانهيارات الأرضية والصخور المتساقطة والنتوءات الكبيرة، لهذا السبب، حظرت الشرطة القيادة ليلاً بسبب العدد الكبير من الحوادث المميتة.

رودوفيا دا مورتي، البرازيل

ويطلق عليه "طريق الموت السريع" ويبلغ طوله 4490069 مترًا، إذ يمتد من فورتاليزا في شمال البلاد إلى الحافة الجنوبية الشرقية على طول حدود أوروجواي.

ويتسم الطريق بالأسفلت المتصدع، والطقس غير المستقر، والمنحدرات الشديدة، ما يتسبب في وقوع حوادث كبيرة.

طريق تاروكو جورج، تايوان

يعد من أخطر الطرق في العالم، حيث يحتوي على انحناءات مرعبة، وانهيارات أرضية، وفيضانات، وصخور متساقطة، ويبلغ طوله 19312 مترًا.

طريق بايبورت أوف، تركيا

يقع هذا الطريق الصعب على حدود منطقة البحر الأسود في شمال شرق البلاد، ويشتهر بأنه متطرف وشديد الانحدار ولا يحتوي على حواجز تحمي المارة.

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