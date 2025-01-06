5 أبراج تحقق الثراء في بداية العام الجديد.. هل أنت المليونير القادم؟
09:30 م الإثنين 06 يناير 2025
كتبت- أسماء العمدة:
يتطلع الكثيرون لمعرفة ما يخبئه لهم المستقبل، وخاصة في ما يتعلق بالحظ المالي، ووفقًا لبعض خبراء الفلك، هناك 5 أبراج فلكية يُتوقع أن تشهد انفراجة مالية وتحقق ثراءً في بداية العام الجديد 2025.
وبحسب تصريحات خبير الفلك محمد صبحي لـ"ـمصراوي" فإن الأبراج الخمسة المتوقع لها ثراء في بداية 2025 هي:
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