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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج القوس 6-1: مفاجآت سارة في الطريق إليك

01:30 ص الإثنين 06 يناير 2025

برج القوس

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ربما يتعرض مواليد برج القوس لمجموعة من الأزمات الصعبة خلال الفترة القادمة، لذا يجب عليهم التفكير بهدوء وبحكمة، وفقا لموقع horoscope.

التوقعات المهنية لـ برج القوس:

مواليد هذا البرج ينتظرون مفاجآت سارة تتمثل في الخطوبة أو عقد القرآن.

التوقعات العاطفية لـ برج القوس:

يجب على مواليد هذا البرج الحذر في العمل لأنهم قد يتعرضون لضغوطات شديدة تؤثر على إنتاجيتهم وقد ينتهي بهم الأمر إلى الإقالة من العمل.

التوقعات المالية لـ برج القوس:

مواليد هذا البرج قد يكونوا في انتظار ترقية في العمل تمنحهم راتبا أعلى مما تتقاضى، وهذا يمكنهم من شراء منزل جديد.

التوقعات الصحية لـ برج القوس:

مواليد هذا البرج قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالقلق والتوتر، لذلك عليهم أن يكونوا أكثر هدوءا والإلتزام بممارسات مثل اليوجا.

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