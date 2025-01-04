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20 صورة لعروسين يحتفلان بزفافهما في وسط البلد.. مفاجأة العروس تُثير الجدل

05:01 م السبت 04 يناير 2025
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  • عرض 20 صورة
    لقطة رومانسية تظهر مصطفى وياسمين يتبادلان الابتسامات والنظرات بحب
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    صورة شاعرية لمصطفى وياسمين
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    مصطفى وياسمين
  • عرض 20 صورة
    العروسان
  • عرض 20 صورة
    ياسمين ومصطفى
  • عرض 20 صورة
    ياسمين ومصطفى أمام تمثال قصر النيل
  • عرض 20 صورة
    صورة عفوية لمصطفى وهو يتحدث مع ياسمين
  • عرض 20 صورة
    العروسان يتشاركان رقصة رومانسية
  • عرض 20 صورة
    العروسان أمام تمثال طلعت حرب
  • عرض 20 صورة
    مشهد دافئ لمصطفى وهو يعانق ياسمين
  • عرض 20 صورة
    ياسمين ومصطفى أمام السينما
  • عرض 20 صورة
    العروسان يلتقطان صورة تذكارية
  • عرض 20 صورة
    مصطفى يقبل يد ياسمين
  • عرض 20 صورة
    ياسمين ترتدي فستانًا أبيض براقًا ومصطفى يرتدي بدلة أنيقة سوداء
  • عرض 20 صورة
    العروسان يتناولان الشاي وسط البلد
  • عرض 20 صورة
    ياسمين ومصطفى في لحظة رومانسية
  • عرض 20 صورة
    مصطفى وياسمين يبتسمان
  • عرض 20 صورة
    لقطة تظهر العروس تمسك باقة من الورود البيضاء.
  • عرض 20 صورة
    مصطفى يهدي ياسمين باقة ورود
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كتب- أحمد الضبع:

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لعروسين قررا إقامة حفل زفافهما في منطقة وسط البلد، حيث شاركهما الاحتفال سائقو السيارات والمارة، وأقدمت العروس على فعل لم يتوقعه أحد.

مصطفى وياسمين، شابان من محافظة المنوفية، عقدا قرانهما منذ شهرين تقريبًا، وبدلاً من إقامة حفل زفاف صاخب، قررا توفير نفقاتهما وذهبا إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وبعد عودتهما، تواصلا مع المصور أحمد عبد السيد للاحتفال بزواجهما بطريقة مبتكرة وغير مكلفة.

يقول المصور أحمد عبد السيد في تصريحات لـ"مصراوي" إنه اقترح على العروسين إجراء جلسة تصوير في منطقة وسط البلد، وبالفعل حضرا بعدما ارتديا ملابس الزفاف، وبدا الاحتفال وسط ترحيب المارة.

كان العروسان في حالة من البهجة التي انعكست على ردود فعلهما؛ فقد بدأت العروس في إطلاق الزغاريد وسط الشارع، وبعفوية احتضنت إحدى الفتيات التي هنأتها على زفافها.

ويضيف أحمد عبد السيد أن العروسين التقطا بعض الصور في منطقة وسط البلد، واستمتعا بالأجواء المبهجة المفعمة بترحيب الأهالي، ثم استقلا مركبًا نيليًا في الهواء الطلق، كنوع من الاحتفال دون التقيد بالعادات الشائعة التي تستوجب استئجار قاعة مكلفة.

ويشير إلى أن الهدف من الاحتفال بهذه الطريقة كان توفير النفقات وعيش مشاعر حقيقية تسعد العروسين دون مبالغة، لافتًا إلى أن اليوم كان في غاية الروعة، وبعدها استقل العروسان سيارة أوصلتهما إلى منزلهما في المنوفية.

واختتم بالإشارة إلى أنه لم يكن يتوقع الرواج الكبير الذي حققه فيديو احتفال العروسين بعد نشره على منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الأجواء الحقيقية والبسيطة نالت إعجاب الكثيرين.

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