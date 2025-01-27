في عيد ميلادها.. 20 صورة ومعلومات عن جورجيا

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كتبت- آلاء نبيل:

احتفلت جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الشهيرة، اليوم بعيد ميلادها الـ31، ونشرت ستوري توثيقا عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وفي السطور التالية يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عنها وتتمثل فيما يلي:

1- مواليد 27 يناير عام 1994.

2- تبلغ من العمر 31 عاما.

3- صديقة لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ 2016.

4- أنجبت منه 6 أطفال.

5- جنسيتها إسبانية، ارجنتينية.

6- تعمل في مجال عرض الأزياء منذ عام 2016.

7- تعيش الآن في المملكة العربية السعودية رفقة كريستيانو، وأطفالهم.

8- تعاونت مع براند " لافيرن" للعطور السعودي، لانشاء أول عطر خاص بها.