في عيد ميلادها.. 20 صورة ومعلومات عن جورجيا
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كتبت- آلاء نبيل:
احتفلت جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الشهيرة، اليوم بعيد ميلادها الـ31، ونشرت ستوري توثيقا عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".
وفي السطور التالية يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عنها وتتمثل فيما يلي:
1- مواليد 27 يناير عام 1994.
2- تبلغ من العمر 31 عاما.
3- صديقة لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ 2016.
4- أنجبت منه 6 أطفال.
5- جنسيتها إسبانية، ارجنتينية.
6- تعمل في مجال عرض الأزياء منذ عام 2016.
7- تعيش الآن في المملكة العربية السعودية رفقة كريستيانو، وأطفالهم.
8- تعاونت مع براند " لافيرن" للعطور السعودي، لانشاء أول عطر خاص بها.
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