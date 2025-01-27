ورد وتورتة وهدايا.. 5 صور من احتفال جورجينا بعيد ميلادها

كتبت- آلاء نبيل :

شاركت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريجيز مجموعة من الصور عبر خاصية الاستوري على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، من احتفالها بعيد ميلادها الـ31.

ظهرت "جورجينا" جالسة على طاولة أمام "تورتة" مكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد جورجينا"، وارتدت فستانًا بفتحة صدر باللون البيبي بلو، ونسقت معه تاجًا لامعًا، ووضعت مكياجًا رقيقًا لامعًا ليبرز جمالها.

ومن بين الهدايا المقدمة لها، ظهر بوكيه ورد كبير باللون الأحمر الناري على شكل قلب، كما ظهرت زجاجة عطر من المجموعة التي كانت جورجينا الوجه الإعلاني لها من براند "لافيرن" للعطور.

وظهر في ستوري آخر بوكيه ورد باللون البينك، مع حقيبة جلد من براند ديور العالمي بنفس لون الورد. وكان قد نشر صديقها اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو صورًا لها عبر حسابه الخاص بـ "إنستجرام" يهنئها بعيد ميلادها، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من المعجبين.