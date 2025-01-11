يتابعها أكتر من 4 مليون.. مصممة مجوهرات إيطاليه تنبهر عند زيارتها مصر - 20 صورة ومعلومات

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كتب- أحمد الضبع:

زارت مصممة الأزياء الإيطالية الشهيرة، فالنتينا فيراجني، وصاحبة إحدى علامات المجوهرات العالمية، المعالم السياحية والأثرية المصرية في رحلة استكشافية ضمت الأقصر وأسوان والجيزة، احتفالاً بالعام الجديد.

وخلال زيارتها، وثقت فالنتينا جولة استثنائية في معالم مصر التاريخية، حيث شاركت متابعيها البالغ عددهم 4.5 مليون شخص عبر موقع "إنستجرام" صورًا لمعابد الأقصر والكرنك ووادي الملوك، بالإضافة إلى معبد حتشبسوت وتمثالي ممنون بالبر الغربي، وكذلك معبد خنوم في إسنا.

واستمرت رحلة فالنتينا عبر النيل في جولة على متن النايل كروز، حيث زارت معابد إدفو وكوم أمبو، وجبل السلسلة، ومقابر الكاب، واختتمت جولتها في أسوان بزيارة لمعبد أبو سمبل.

وفي ختام مغامرتها، اختارت فالنتينا أن تختتم رحلتها في مصر بزيارة أهرامات الجيزة، حيث عبّرت عن انبهارها عبر حسابها الشخصي، قائلة: "كانت محطتي الأخيرة في مصر، كنت أعتقد أنني كنت مستعدة لعظمة أهرامات الجيزة، ولكن لا شيء كان ليهيئني لمدى روعة هذه العجائب الخالدة التي تظهر لنا كم نحن صغار أمام هذه العظمة".

من هي فالنتينا فيراجني؟

فالنتينا فيراجني، المولودة عام 1992، هي مؤثرة في مجال الموضة، ورائدة أعمال، ومصممة إيطالية، أسست علامة المجوهرات "فالنتينا فيرجغني ستوديو"، التي تركز على الحرفية الإيطالية في تصميماتها، بحسب سيرتها الذاتية على موقعها الإلكتروني.

بصفتها الشقيقة الصغرى لكيارا فيراجني، المدونة ورائدة الأعمال البارزة في مجال الموضة، نجحت فالنتينا في بناء اسمها الخاص في صناعة الأزياء، وتعاونت مع علامات فاخرة مثل ديور وفندي ولانكوم، وظهرت في حملات دولية.

وتنشط فالنتينا على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستجرام"، حيث تشارك رؤاها في الموضة وتجارب سفرها وجوانب من حياتها الشخصية مع 4.5 مليون متابع.

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