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أثاث منزلها بـ3 ملايين دولار.. يوتيوبر لبنانية تثير الجدل بثروتها الباهظة - 10 صور

02:36 م الجمعة 10 يناير 2025

أثاث منزلها بـ3 ملايين دولار.. يوتيوبر لبنانية تثي

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كتب- أحمد الضبع:

تواجه اليوتيوبر اللبنانية "يومي" التي تُدعى يمنى خوري موجة واسعة من الانتقادات بسبب أسلوب حياتها الفاخر والمترف، الذي تظهره به بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أثارت "يومي" الجدل مؤخرًا بعد أن نشرت منشورات توثق احتفالها بعيد ميلادها على متن طائرة خاصة، بينما قضت عطلة رأس السنة في بالي بإندونيسيا، برفقة الممثلتين نادين نسيب نجيم وهبة نور، وانتشر فيديو لها مع أصدقائها، وهن يرقصن تحت المطر في أجواء احتفالية.

وفي مقطع آخر نشرته عبر مواقع التواصل، تحدثت "يومي" من داخل سيارتها عن ثروتها، مؤكدة أن "أثاث بيتي قيمته 3 مليون دولار وأكثر"، ما أثار تعليقات متباينة من متابعيها.

يُذكر أن "يومي" أسست شركتها الخاصة في لبنان عام 2017، ثم انتقلت إلى دبي حيث تُعدّ شركتها من بين أنجح الشركات هناك، كما كشفت عن خططها لتأسيس شركتين جديدتين قريبًا.

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A post shared by @lebanesee_societyy

يومي يمنى خوري طائرة خاصة نادين نسيب نجيم
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