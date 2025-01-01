لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لسبب غريب.. رجل يخرج جثة والدته من المقبرة ويحتفظ بها في المنزل

09:00 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مقبرة
  • عرض 3 صورة
    مقبرة 3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

قبض على رجل أسباني بعد أن "نبش" قبر والدته وحمل الجثة معه في نعشها إلى سيارته للاحتفاظ بها داخل المنزل.

وأخبر الرجل الذي لم يذكر اسمه في التحقيقات أنه فعل ذلك للتحقق من أنها توفيت بالفعل لأن وفاتها حدثت فجأة، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

لذا طلب القاضي فحصه من قبل الطبيب النفسي الذي أثبت سلامة قواه العقلية، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة السبب الحقيقي لما فعله.

ووقعت الحادثة في مقبرة مدينة لا كاريونا بإسبانيا، وأبلغ أحد شهود العيان أن الرجل كان يصرخ أمام قبر والدته بشدة، ويقول أنه يشعر بالحزن لخروجها من المنزل دون إذنه.

كما أنه أزال الزهور من القبر، ووضع حجر القبر على الأرض وحطم الطوب الذي يحميه وسحب النعش إلى سيارته، وبالرغم من شعور الأشخاص المارة بالصدمة إلا أنهم لم يستطيع أحد منهم أن يمنعه، وأبلغوا الشرطة فورا.

وعثرت عليه الشرطة هو ووالدته في المنزل ولا تزال الجثة في النعش، وتم إعادة التابوت إلى المقبرة.

وتم إطلاق سراحه بعد ساعة من استجوابه من قبل القاضي الذي أوضح له أنه يمكنه زيارة قبر والدته دون إخراج جثتها.

وحذره من أنه لا يزال قيد التحقيق ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن.



اقرأ أيضا:

يقوي قلبك ويحمي من السكتة الدماغية.. نوع شاي يقي من الزهايمر

هذا ما يحدث الكوليسترول والجسم عند تناول الفول.. لن تتوقع

قلة فلوس وفقر وتحذيرات لـ 3 أبراج الفترة القادمة

ثرواتهن بالمليارات.. 25 صورة لأغنى النساء في العالم لعام 2024

"المعازيم اتصدموا".. عريس يترك عروسه يوم زفافهما- والسبب مفاجأة




مقبرة رجل يخرج والدته من المقبرة تصرف غريب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حفل زفاف يتحول إلى كارثة.. فتاة تنتقم من حبيبها السابق- لن تتخيل ماذا فعلت؟

إعلان

إعلان

عاجل - النيابة العامة تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد رفعت
بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي