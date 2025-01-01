لسبب غريب.. رجل يخرج جثة والدته من المقبرة ويحتفظ بها في المنزل

حفل زفاف يتحول إلى كارثة.. فتاة تنتقم من حبيبها السابق- لن تتخيل ماذا

كتبت- شيماء مرسي

قبض على رجل أسباني بعد أن "نبش" قبر والدته وحمل الجثة معه في نعشها إلى سيارته للاحتفاظ بها داخل المنزل.

وأخبر الرجل الذي لم يذكر اسمه في التحقيقات أنه فعل ذلك للتحقق من أنها توفيت بالفعل لأن وفاتها حدثت فجأة، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

لذا طلب القاضي فحصه من قبل الطبيب النفسي الذي أثبت سلامة قواه العقلية، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة السبب الحقيقي لما فعله.

ووقعت الحادثة في مقبرة مدينة لا كاريونا بإسبانيا، وأبلغ أحد شهود العيان أن الرجل كان يصرخ أمام قبر والدته بشدة، ويقول أنه يشعر بالحزن لخروجها من المنزل دون إذنه.

كما أنه أزال الزهور من القبر، ووضع حجر القبر على الأرض وحطم الطوب الذي يحميه وسحب النعش إلى سيارته، وبالرغم من شعور الأشخاص المارة بالصدمة إلا أنهم لم يستطيع أحد منهم أن يمنعه، وأبلغوا الشرطة فورا.

وعثرت عليه الشرطة هو ووالدته في المنزل ولا تزال الجثة في النعش، وتم إعادة التابوت إلى المقبرة.

وتم إطلاق سراحه بعد ساعة من استجوابه من قبل القاضي الذي أوضح له أنه يمكنه زيارة قبر والدته دون إخراج جثتها.

وحذره من أنه لا يزال قيد التحقيق ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن.









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