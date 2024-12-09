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جمال وجاذبية.. 15 صورة لـ إطلالات الكابلز في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر

04:50 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إيمي سمير غانم وحسن الرداد يخطفان الأنظار في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 15 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بإطلالة انيقة
  • عرض 15 صورة
    إطلالة علا رشدي وأحمد داود
  • عرض 15 صورة
    اختار حسن الظهور ببدلة أنيقة
  • عرض 15 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 15 صورة
    إطلالة إيمي سمير غانم وحسن الرداد في مهرجان البحر الاحمر
  • عرض 15 صورة
    علا رشدي وأحمد داود
  • عرض 15 صورة
    مي عمر رفقة زوجها المخرج محمد سامي
  • عرض 15 صورة
    إيمي سمير غانم وحسن الرداد من فعاليات اليوم الرابع لمهرجان البحر الأحمر
  • عرض 15 صورة
    إيمي سمير غانم وحسن الرداد
  • عرض 15 صورة
    علا رشدي وأحمد داود يخطفان الأنزار بإطلاللتهما
  • عرض 15 صورة
    إيمي سمير غانم وحسن الرداد
  • عرض 15 صورة
    إطلالة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 15 صورة
    إيمي سمير غانم اعتمدت مكياجا بدرجات النيود
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كتبت- أسماء مرسي:

خطف عدد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان البحر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية.

وفي التقرير التالي، إليكم أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

ارتدت هنادي فستانا طويلا باللون البينك بقصة ضيقة منسدلة على الجسم، مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الرصاصي دون قميص، ونسق معها حذاء أبيض.

علا رشدي وأحمد داود

ارتدت الفنانة علا رشدي فستانا قصيرا باللون البرتقالي، من خامة الساتان، كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بينما ارتدى زوجها جاكيت باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم رفقة زوجها الفنان حسن الرداد بإطلالة جذابة، إذ ارتدت إيمي فستانا طويلا باللون الأزرق بقصة واسعة، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأخضر، ونسق معها حذاء أسود.

مي عمر ومحمد سامي

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة تشبه حورية البحر مرتدية فستان طويل باللون الأخضر بصيحة "الكب"، بينما اختار زوجها المخرج محمد سامي الظهور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدى بدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.

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