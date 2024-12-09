أبراج تواجه خسائر وأزمات في منتصف ديسمبر.. لا تخافوا لكن احذروا
07:33 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
كتبت- آلاء نبيل:
كشف خبير الأبراج محمد صبحي، أن هناك بعض الأبراج التي تواجه خسائر وأزمات في منتصف ديسمبر.
وأوضح "صبحي" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ الأبراج التي تعاني من خسائر بمنتصف ديسمبر لا ينبغي لها الخوف من الأيام المقبلة لكن عليها الحرص والحذر من التسرع والتصرفات غير المسؤولة، وهي:
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