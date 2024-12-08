"بعد ما فلسوا وبقوا على الحديدة".. أبراج فلكية تجني أكبر مكافأة مالية خلال أيام

كتب- أحمد الضبع:

تستعيد بعض الأبراج الفلكية توازنها المالي قريبًا، بعد فترات من الضائقة المالية، عن طريق حصولها على مكافآت مالية ضخمة خلال الأيام المقبلة.

وتوقع خبير الفلك محمد صبي، أن مواليد الأبراج مثل الجوزاء، الأسد، والعذراء، والقوس سيحظون بفرص استثنائية لتحسين وضعهم المالي، بفضل تأثيرات كواكب مثل المريخ والمشتري وعطارد.

وأوضح "صحبي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذه المكافآت ستكون نتيجة استثمارات ناجحة، صفقات مربحة، أو تغييرات إيجابية تدعمهم في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أنّ الأبراج التي يحالفها الحظ هي: