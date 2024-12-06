عائلة عاشت لحظات رعب داخل تاكسي.. لن تتوقع ما فعله السائق

كتب – سيد متولي

عاشت عائلة لحظات من الرعب داخل سيارة أجرة "تاكسي" في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن اكتشفوا أن السائق أحد أفراد عصابة مسلحة.

وبحسب موقع "يمن شباب نت"، اعتدت عصابة مسلحة يقودها سائق تاكسي، على أسرة كانت قد عادت من مدينة عدن، للحصول على جوازات سفر لأفراد الأسرة.

الحادثة وقعت عندما وصل الأب وابنتاه إلى باب اليمن قادما من مدينة عدن، واستقلوا سيارة أجرة تاكسي لنقلهم إلى منزله.

لكن السائق توقف في منطقة "السائلة" مدعيًا نفاد الوقود من سيارته؛ ليغادر بحجة البحث عن بنزين، قبل أن يعود ومعه خمسة مسلحين على متن دراجات نارية، إذ قاموا بتهديد الأسرة وسلب أموالهم.

وحاول الأب الدفاع عن نفسه وابنتيه، لكن المسلحين تمكنوا من سلب أمواله التي كانت لديه.

ونجت الأسرة من موت محقق بعد وصول سيارة، وقفت بجوارهم لمساعدتهم، فهرب الأب مع ابنتيه إليها، قبل وصولهم إلى منزلهم، بينما فر المسلحون.